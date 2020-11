R

Les propriétaires de la poste et des bureaux, dont Westfield et Derwent London, ont applaudi la mise à jour de Pfizer selon laquelle le fabricant de médicaments a fait une percée sur son vaccin Covid 19.

Les actions des propriétaires cotés à Londres ont fait de gros gains hier après que le patron de Pfizer, Albert Bourla, ait mis à jour une «première étape mais critique» dans le travail de l’entreprise pour «fournir un vaccin sûr et efficace».

Un certain nombre de patrons immobiliers, qui ont connu une année 2020 mouvementée pour le secteur immobilier, ont aujourd’hui salué la nouvelle.

Paul Williams de Derwent London a déclaré au Evening Standard: «Alors que les premiers jours, la confiance dans un retour au travail en toute sécurité est un élément essentiel pour remettre Londres à pleine puissance et un vaccin efficace serait un pas en avant important.

Gerald Kaye, directeur général d’Helical, a déclaré au Evening Standard: «Si le vaccin est approuvé, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour Londres. Ce verrouillage actuel cause des dommages inimaginables aux secteurs de la vente au détail, de l’alimentation et des boissons, du voyage et de l’hôtellerie dans la période vitale qui précède Noël. Vaccin ou pas de vaccin, nous avons besoin de la capitale pour se remettre sur pied sans délai pour le bien de tout le pays et le bien-être général des Londoniens.

Mark Allan, du géant de l’immobilier Landsec, a déclaré que cette annonce devait «être positive pour le sentiment sur tous les fronts».

Christophe Cuvillier, directeur général d’Unibail-Rodamco-Westfield, qui est derrière les centres commerciaux Westfield à Stratford et White City, a déclaré: «Le groupe et notre industrie traversent une période d’incertitude et de disruption. L’annonce d’un possible premier vaccin mondial contre Covid-19 en est l’illustration la plus récente. »

Il a ajouté: «Cette percée médicale est une formidable nouvelle pour tous et marque une étape majeure dans la lutte mondiale contre la pandémie. Sous réserve de l’approbation des prochaines étapes cliniques, cela pourrait avoir un impact positif significatif sur l’immobilier commercial en général. »