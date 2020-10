Plusieurs rapports cette semaine ont fait état de la rage des services secrets dirigés contre leur patron, le président Donald Trump. Les membres du service seraient en colère que Trump les ait mis en danger tout au long de la pandémie de coronavirus, entraînant de nombreuses infections dans leurs rangs. Maintenant que Trump lui-même et les membres de son entourage politique sont malades, les membres des services secrets s’expriment.

Un groupe de surveillance appelé Project on Government Oversight a appris pour la première fois qu’au moins 11 membres des services secrets avaient maintenant contracté le COVID-19, tous liés à un centre de formation dans le Maryland rural. Ce rapport a été vérifié de manière indépendante par le New York Times, qui a rapporté que l’établissement avait organisé des sessions de formation et une cérémonie de remise des diplômes sans distanciation sociale ni autres précautions de base. À peu près au même moment, le Washington Post s’est entretenu avec des amis personnels et la famille des membres des services secrets, qui ont raconté une histoire similaire.

«Les agents des services secrets ont exprimé leur colère et leur frustration à leurs collègues et amis vendredi, affirmant que les actions du président les avaient à plusieurs reprises mis en danger. «Il ne s’est jamais soucié de nous», a déclaré un agent à un confident. https://t.co/zP6RQpxdF2 – Travis Akers (@travisakers) 3 octobre 2020

“Il ne s’est jamais soucié de nous”, aurait déclaré un agent à leur confident, qui à son tour s’est entretenu avec le Post. D’anciens agents ont déclaré aux journalistes qu’il était auparavant impensable pour un agent de se plaindre ouvertement du président quoi qu’il arrive, mais que la gestion de la pandémie par Trump a poussé l’agence trop loin.

“Cette administration ne se soucie pas des services secrets”, a déclaré un agent actuel. “C’est tellement évident.”

Les agents auraient l’impression que Trump les expose constamment à des risques extrêmes sans y penser, ni même en envisageant des modes de fonctionnement plus sûrs. En outre, ils affirment que les mesures de sécurité contre les coronavirus autour de Trump ont fortement chuté depuis fin août. Ceux qui voyagent avec Trump pour des rassemblements disent qu’ils ne sont plus systématiquement testés lorsqu’ils rentrent chez eux après des événements bondés.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a réfuté ces histoires lorsqu’il a été contacté par des journalistes. Il a déclaré: “Le président prend très au sérieux la santé et la sécurité de lui-même et de tous ceux qui travaillent pour lui et le peuple américain.” Il a ajouté que différents états-majors de la capitale travaillent ensemble pour “garantir que tous les plans et procédures intègrent les directives actuelles du CDC et les meilleures pratiques pour limiter l’exposition au COVID-19”.

Trump est maintenant hospitalisé au centre médical militaire Walter Reed avec COVID-19, après avoir été traité avec de l’oxygène supplémentaire, des thérapies expérimentales et d’autres médicaments. Ses médecins ont donné une conférence de presse dimanche matin, affirmant qu’il pouvait être libéré «dès» lundi. Cependant, ces médecins ont fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir partagé des informations erronées les jours précédents.