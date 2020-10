Des membres des services secrets s’expriment à la suite de l’événement du cortège du président Donald Trump ce week-end. Peu de temps après que le président ait rompu la quarantaine en quittant le centre médical Walter Reed, où il a été hospitalisé vendredi après avoir été testé positif pour le coronavirus, les agents actuels et anciens ont exprimé leur désapprobation du voyage, qui, selon beaucoup, était inutile et mettait la santé d’autres personnes en danger.

S’adressant à CNN, un agent a qualifié le voyage de “simplement imprudent”, un autre a déclaré au Washington Post que le président “ne faisait même plus semblant de s’en soucier maintenant”. De nombreux agents ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, l’un d’eux demandant franchement: “Où sont les adultes?” Un autre a dit que “vous ne pouvez pas dire non”.

“Cela n’aurait jamais dû arriver”, a déclaré un agent actuel, qui travaille sur les détails personnels de la première famille, à CNN. “Je veux dire, je ne voudrais pas être avec eux. La frustration avec la façon dont nous sommes traités quand il s’agit de décisions sur cette maladie remonte avant cela. Nous ne sommes pas jetables.”

Au cours de l’événement, qui avait été taquiné quelques instants auparavant via une vidéo partagée sur le compte Twitter de Trump dans lequel il a déclaré qu’il y aurait “une petite surprise pour certains des grands patriotes” qui attendaient à l’extérieur de l’hôpital, le président a été vu assis dans la banquette arrière du véhicule portant un masque facial en tissu. Les membres des services secrets dans la voiture avec lui, quant à eux, semblaient porter des masques N95. Bien qu’il ait été recommandé de se couvrir le visage pour ralentir la propagation du virus, le Dr James Phillips, médecin traitant au Walter Reed Medical Center, a noté que le SUV présidentiel est «hermétiquement scellé contre les attaques chimiques» et donc «le risque de transmission du COVID19 l’intérieur est aussi haut que possible en dehors des procédures médicales. ” Il a dit que participer au cortège de voitures mettait inutilement des vies en danger, et que “chaque personne dans le véhicule pendant ce” drive-by “présidentiel complètement inutile doit être mise en quarantaine pendant 14 jours”.

La Maison Blanche, cependant, a repoussé les allégations selon lesquelles l’événement était négligent, le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, déclarant aux journalistes que des précautions appropriées avaient été prises dans l’exécution de ce mouvement pour protéger le président et tous ceux qui le soutenaient. “Il a également précisé que le voyage “a été autorisé par l’équipe médicale comme sûr à faire”.

Dans une déclaration à PEOPLE, un porte-parole des services secrets a déclaré que l’agence “continuera à suivre les protocoles établis pour assurer la sécurité de nos employés”. Cette déclaration a ajouté que les services secrets ne discutent pas des détails de son travail.