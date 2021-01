T

Deux femmes qui ont reçu des avis de pénalité fixe de 200 £ après s’être rendues dans un réservoir pour une promenade à environ cinq miles de leur domicile ont vu leurs amendes annulées.

La police du Derbyshire a déclaré qu’elle s’était excusée auprès de Jessica Allen et Eliza Moore après avoir précédemment décrit leur voyage comme «clairement pas dans l’esprit de l’effort national» pour réduire les voyages et la propagation possible du coronavirus.

Mme Allen et Mme Moore, toutes deux âgées de 27 ans, ont été encerclées par la police et ont supposé que «quelqu’un avait été assassiné» à leur arrivée au réservoir Foremark mercredi après-midi.

Mme Allen, d’Ashby-de-la-Zouch, dans le Leicestershire, a également été informée que les thés chauds à la menthe qu’ils avaient apportés avec elle n’étaient pas autorisés car ils étaient «classés comme pique-nique».

Les deux femmes ont accepté les excuses de la force – ajoutant qu’elles étaient ravies de tracer une ligne sous l’incident.

Avant l’annulation des amendes de la paire, le président de la Fédération de police du West Yorkshire, Brian Booth, avait exhorté le gouvernement à rendre la réglementation sur les coronavirus “claire comme de l’eau de roche” pour empêcher les officiers de “devenir des boucs émissaires pour une mauvaise politique”.

M. Booth a déclaré que les officiers essayant de faire appliquer les règles avaient été «mis à sécher» en raison de «lois laineuses».

Après avoir reçu les excuses de la police, Mme Allen a déclaré dans une déclaration préparée à l’avance: «Cet après-midi, nous avons tous les deux reçu un appel téléphonique de la police du Derbyshire.

«Après avoir examiné notre cas, nos amendes ont été annulées et nous avons reçu des excuses au nom de la gendarmerie pour le traitement que nous avons reçu.

«Nous avons bien accueilli ces excuses et nous sommes heureux de tracer une ligne sous cet événement.»

Suite à des critiques, la police du Derbyshire a décidé de revoir toutes les amendes émises lors du troisième lock-out national.

Après la conclusion de l’examen, la gendarme en chef de la force, Rachel Swann, a déclaré: «Je peux confirmer qu’un examen des avis de pénalité fixe émis par mes agents la semaine dernière a été terminé.

«Deux avis de pénalité fixe qui ont été remis à deux femmes qui s’étaient rendues au réservoir de Foremark jeudi ont été retirés et nous en avons informé directement les femmes, nous excusant pour toute préoccupation causée.

«Je soutiens le fait que les officiers essayaient d’encourager les gens à rester sur place pour empêcher la propagation du virus. C’est une responsabilité pour nous tous.

«Tous nos FPN publiés en conjonction avec les directives de Covid sont sujets à révision. Après avoir reçu vendredi des éclaircissements sur les directives émises par le Conseil national des chefs de police, ces FPN, ainsi qu’un petit nombre d’autres publiés, ont été examinés conformément à ces derniers conseils, et il est donc juste que nous ayons pris cette mesure.

«Nous avons travaillé d’arrache-pied pour comprendre les directives et la législation en constante évolution et pour les communiquer à nos agents de manière à indiquer clairement quelle est la bonne marche à suivre.»

Avant les excuses de la force, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, avait défendu la façon dont la police avait infligé des amendes pour des violations de verrouillage, soulignant qu’il y avait un «besoin d’une application stricte».

Bien que d’anciens chefs de police aient soutenu que les actions de Derbyshire Constabulary avaient «nui» à la confiance du public, Mme Patel a salué les efforts déployés par les agents pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Mais M. Booth a déclaré que des histoires d’incidents comme ceux du Derbyshire «sapent le maintien de l’ordre».

Il a déclaré: «Le gouvernement doit expliquer clairement ce qui est impliqué afin que le public sache ce qu’il peut et ne peut pas faire et que les policiers sachent ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas appliquer.

«Dans les directives, il est dit que l’exercice devrait être local. Pourquoi ne pas simplement faire entrer cela directement dans la loi et dire que vous pouvez faire de l’exercice à moins d’un mile de votre domicile? Vraiment simple à comprendre, vraiment simple à appliquer.

«Cela nous empêche d’être les boucs émissaires. Les policiers ne devraient pas être critiqués parce que quelqu’un n’a pas écrit la loi correctement.

Dans sa déclaration, Mme Swann a également déclaré: «À l’heure actuelle, il n’y a pas de limite claire quant à la distance à parcourir pour faire de l’exercice, mais les conseils du gouvernement demandent fortement aux gens de ne pas quitter leur région.

«Nous avons tous la responsabilité de suivre à la fois les règlements et les directives mis en place pour protéger le NHS et sauver des vies, et je m’attendrais à ce que mes officiers continuent d’adopter l’approche des quatre E; pour engager, expliquer, encourager et appliquer, pour nous aider à assurer leur sécurité et celle de leurs communautés.

«Il est important de noter que la force a reçu des plaintes de résidents vivant dans certaines parties pittoresques du Derbyshire nous demandant de mener des activités pour empêcher les autres de se rendre dans la région, car elle devient plus encombrée pour la population locale.

«Notre activité vise à répondre à ces préoccupations et à rappeler aux gens de rester locaux. Nous continuerons de montrer une présence visible dans ces zones et d’encourager les gens à se conformer aux directives. »

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a déclaré que “les lois devraient être appliquées et non dépassées” après les excuses de la force.

Mme Allen et la députée de circonscription de Mme Moore ont tweeté: «Mes deux électeurs qui ont été condamnés à une amende jeudi par la police du Derbyshire pour avoir tenté de se promener dans le réservoir de Foremark ont ​​vu leurs amendes supprimées.

«Les lois doivent être appliquées mais pas outrepassées.»

Hardyal Dhindsa, commissaire de la police et de la criminalité du Derbyshire, s’est félicité de la décision d’annuler les amendes.

Il a déclaré: «Alors que la police fait de son mieux pour protéger la sécurité publique pendant ce qui est une période critique de la pandémie, le public devrait à juste titre s’attendre à une approche proportionnée et équilibrée, tenant pleinement compte des circonstances individuelles.

«Nous reconnaissons que des erreurs se produiront face à des directives et une législation complexes et il est important que de telles situations soient résolues rapidement et équitablement, comme cela a été le cas ici. Il est certainement nécessaire de définir plus clairement la manière dont les nouvelles réglementations devraient être appliquées dans le monde réel.

«Je suis heureux que des excuses aient été présentées à la première occasion et je suis convaincu que la force tirera les leçons de cet incident. Cependant, il est essentiel que les gens non seulement respectent la loi, mais ils entrent également dans l’esprit du verrouillage et reconnaissent toute la gravité de cette situation d’urgence. »