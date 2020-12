E

Les résidents aux yeux agiles ont peut-être remarqué quelques visiteurs inhabituels à Hoxton ces derniers temps.

Plus d’un millier d’anges ont été dessinés sur les fenêtres, vaporisés sur les murs et cachés entre les balustrades par deux églises locales, St Anne’s Hoxton et Grace Church Hackney, un certain nombre dans des endroits plutôt inhabituels – dont un couvrant un trou de balle dans une devanture de magasin à côté à St Anne, où une fusillade a eu lieu plus tôt dans le mois.

L’initiative a vu le jour lorsque le père Ben Bell, le vicaire de St Anne, a réalisé que les services religieux en salle se révélaient un peu délicats cette année et s’est mis à créer le mouvement @angelsoverhoxton, dans le but de réinjecter un peu d’espoir dans les rues de Londres.

«L’espoir ancré dans l’histoire de Noël ne se trouve pas dans la lueur chaleureuse des endroits chics», a-t-il déclaré au Standard, «mais dans une crèche à l’arrière d’une première auberge (nous supposons).

«Être privé de l’opportunité de présenter une interprétation infusée de vin chaud de Hark the Herald est évidemment dévastateur, mais peut-être que cette année nous avons l’occasion de tenir compte de ces mots… Écoutez!… Le Herald Angels Sing.

Bell a déclaré qu’il avait apprécié la réaction des résidents locaux: «C’était merveilleux de voir des familles et des amis se promener dans les rues lors de« chasses aux anges », repérer de petits anges nichés dans les coins et recoins.»

Il semble que quelques anges supplémentaires pourraient bientôt rejoindre les rangs, les églises, les écoles et les familles se mettant tous en contact pour rejoindre l’initiative. «Nous nous attendons à ce que des anges apparaissent à Haggerston, Sloane Square, Earlsfield et même Jakarta», a ajouté Bell.