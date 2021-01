T

Le taux de Covid-19 à Londres a grimpé pour la première fois au-dessus de 1 000 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Ils montrent que la maladie se propage dans chaque arrondissement, avec 89307 nouveaux cas confirmés dans la ville dans la semaine précédant le 3 décembre.

Le taux de sept jours a bondi à 1 012,1 nouveaux cas pour 100 000 dans la semaine jusqu’au 1er janvier, contre 988,1 la veille.

Seize arrondissements ont enregistré des taux supérieurs à 1000, dont Barking et Dagenham à 1546,2, Redbridge 1438, Newham 1336,6, Havering 1274,1, Tower Hamlets 1225,9 et Bexley 1205,5 alors que l’est de Londres reste la zone la plus durement touchée, ainsi qu’Enfield à 1226,8.

14 892 nouveaux cas supplémentaires ont été annoncés hier.

Les admissions à l’hôpital de patients Covid à Londres sont également en forte augmentation avec 5925 en huit jours se terminant le 3 janvier.

Cette augmentation signifie qu’il y avait 6816 patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux de la ville le 5 janvier, dont 866 si malades qu’ils sont sous ventilateurs.

Le nombre d’admissions, et inévitablement de décès, devrait également augmenter encore plus dans les prochains jours compte tenu de l’augmentation du nombre de nouveaux cas ces dernières semaines.

Boris Johnson, qui a reçu le soutien écrasant des députés pour le dernier verrouillage, a averti qu’il y avait maintenant une course entre la propagation du virus et la livraison de vaccins aux plus vulnérables.

«Après le marathon de l’année dernière, nous sommes en effet maintenant dans un sprint, une course pour vacciner les plus vulnérables plus vite que le virus ne peut les atteindre», a déclaré le Premier ministre aux députés.

«Chaque aiguille dans chaque bras fait une différence.»

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a admis que l’objectif de vacciner environ 13 millions de personnes dans les groupes les plus prioritaires – y compris les personnes âgées, les personnes ayant des besoins cliniques, les résidents et le personnel des maisons de soins ainsi que les agents de première ligne du NHS – d’ici le 15 février était «étirement».

Quelque 1,3 million de personnes ont déjà reçu le jab Pfizer / BioNTech ou Oxford / AstraZeneca.

Les chiffres, cependant, continuent d’être affectés par un retard dans la publication des données récentes et contiennent certains décès survenus au cours de la période de Noël et du Nouvel An qui viennent d’être signalés.

Sur les 1041 nouveaux décès annoncés mercredi, environ un tiers ont eu lieu avant le 1er janvier, tandis qu’une centaine ont eu lieu dans les sept jours précédant Noël.

Après la publication des derniers chiffres de mortalité, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que les ministres devaient endosser une partie de la responsabilité.

«C’est une tragédie. Ce n’est pas de la malchance. Ce n’était pas inévitable », a-t-il tweeté.

«Le gouvernement a été trop lent à réagir. Nous avons maintenant besoin d’un effort national pour faire vacciner notre pays. »

Les chiffres complets montrent que Barking et Dagenham a vu 3292 cas confirmés de Covid-19 dans la semaine précédant le 1er janvier, en hausse de 1209 (58%) avec un taux de 1546,2, Brent 3265 cas, en hausse de 1132 (53,1%) avec un taux de 990,1, Hounslow 2958 cas, en hausse de 1020 (52,6%) avec un taux de 1089,4, Sutton 2290 cas, en hausse de 745 (48,2%) avec un taux de 1109,8, Greenwich 3034 cas, en hausse de 982 (47,9%) avec un taux de 1053,7, Newham 4720 cas, en hausse de 1494 (46,3%) avec un taux de 1336,6, Ealing 3117 cas, en hausse de 963 (44,7%) avec un taux de 911,9, Kingston 1481 cas, en hausse de 422 (39,8%) avec un taux de 834,3, Lewisham 2974 cas, en hausse de 810 (37,4%) avec un taux de 972,4, Barnet 4012 cas, en hausse de 1054 (35,6%) avec un taux de 1013,5, Camden 1789 cas, en hausse de 466 (35,2%) avec un taux de 662,5, Redbridge 4389 cas, en hausse de 1115 (34,1%) avec un taux de 1438, Merton 2150 cas, en hausse de 544 (33,9%) avec un taux de 1040,9, Bromley 3710 cas, en hausse de 903 (32,2%) avec un taux de 1116,3, Croydon 4020 cas, en hausse de 975 (32%) avec un taux de 1039,5, et Southwark 2881 cas, en hausse de 685 (31,2%) avec un taux de 903,6.

Dans Hameaux de la tour, il y a eu 3981 cas, en hausse de 940 (30,9%) avec un taux de 1225,9, Herse 2382 cas, en hausse de 546 (29,7%) avec un taux de 948,4, Kensington et Chelsea 981 cas, en hausse de 221 (29,1%) avec un taux de 628,3, Islington 1895 cas, en hausse de 427 (29,1%) avec un taux de 781,5, Forêt de Waltham 3125 cas, en hausse de 702 (29%) avec un taux de 1128,2, Haringey 2770 cas, en hausse de 602 (27,8%) avec un taux de 1031,1, Hillingdon 2944 cas, en hausse de 628 (27,1%) avec un taux de 959,4, Enfield 4095 cas, en hausse de 850 (26,2%) avec un taux de 1226,8, Hammersmith et Fulham 1360 cas, en hausse de 258 (23,4%) avec un taux de 734,6, Lambeth 2813 cas, en hausse de 524 (22,9%) avec un taux de 862,8, Hackney et la ville de Londres 2664 cas, en hausse de 446 (20,1%) avec un taux de 916, Bexley 2993 cas, en hausse de 446 (17,5%) avec un taux de 1205,5, Westminster 1471 cas, en hausse de 192 (15%) avec un taux de 562,9, Havering 3307 cas, en hausse de 417 (14,4%) avec un taux de 1274,1, Wandsworth 2540 cas, en hausse de 264 (11,6%) avec un taux de 770,5, et Richmond 1304 cas, en hausse de 120 (10,1%) avec un taux de 658,5.