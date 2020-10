Le monde pleure actuellement la perte du légendaire guitariste Eddie Van Halen. Mardi, il a été rapporté que Van Halen était décédé à l’âge de 65 ans après une longue bataille contre le cancer de la gorge. À la lumière de cette nouvelle, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les médias sociaux pour rendre leurs propres hommages à la légende du rock n ‘roll.

TMZ a rapporté mardi que Van Halen était décédé après une bataille contre un cancer de la gorge, dont il avait été diagnostiqué il y a plus de 20 ans. Des sources ont déclaré à la sortie que l’état du guitariste s’était aggravé au cours des 72 dernières heures. Les médecins auraient découvert que son cancer avait migré vers son cerveau et d’autres organes. Van Halen est mort avec sa femme Janie, son frère Alex et son fils Wolfgang à ses côtés.

pic.twitter.com/kQqDV7pulR – Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 6 octobre 2020

Naturellement, la nouvelle du décès de Van Halen a frappé beaucoup de gens. Sur Twitter, de nombreuses célébrités ont même parlé de la nouvelle en partageant des mots aimables en l’honneur du musicien décédé.

Dane Cook

J’ai perdu ma mère d’un cancer à 66 ans … trop jeune. Eddie Van Halen avait 65 ans … trop jeune. Une autre vie de souvenirs devant eux aurait dû être créée. Cela me fait mal au cœur. Ma mère et moi roulions dans sa voiture et explosions le Panama … nous aimions tous les deux la musique de Van Halen. – Dane Cook (@DaneCook) 6 octobre 2020

Je pensais que ma mère était encore plus cool parce qu’elle adorait cette musique rock diffusant les haut-parleurs. J’ai de la chance d’avoir eu la maman que j’ai eue et je suis reconnaissante que nous ayons eu des souvenirs de Van Halen ensemble. J’espère que ma mère aura un nuage au premier rang pour voir EVH ce soir. Je vais faire exploser sa musique aujourd’hui maman. – Dane Cook (@DaneCook) 6 octobre 2020

Garçon George

Je suis en larmes. Putain, putain, putain de cancer. Eddie Van Halen est parti trop tôt. Légende totale du rock. Je ne l’ai jamais rencontré mais admiré complètement. Jump est une confiture! https://t.co/IS63qxMxLY – Boy George (la vérité est dans votre souffle) (@BoyGeorge) 6 octobre 2020

Jimmy Kimmel

Deux des meilleures heures de ma vie ont été passées à discuter avec Eddie Van Halen. Un grand musicien, oui – aussi un gars drôle et adorable qui nous manquera terriblement. Envoi d’amour à Janie, Wolf, Alex et tous ceux qui l’aimaient. – Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 6 octobre 2020

Gene Simmons

Mon coeur est brisé. Eddie n’était pas seulement un Dieu de la guitare, mais une âme véritablement belle. Repose en paix, Eddie! … Eddie Van Halen est mort à 65 ans d’un cancer https://t.co/gITtcndQVv – Gene Simmons (@genesimmons) 6 octobre 2020

