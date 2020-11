“Alors je me souviendrai toujours de toi !! Sourire à la vie … Bon et pas si bon! MERCI pour tout ce que vous avez appris! Merci d’être un exemple de lutte et que les rêves deviennent réalité … TRAVAILLEUR SANS FEU !! Merci car malgré les difficultés tu as fait un groupe de personnes qui travaillent dans un programme, UNE FAMILLE !! Je célèbre ta vie Magda chérie… ».

Magda Rodríguez et Andrea Legarreta (Instagram / andrealegarreta)

“Ce forum et le jour le jour se sentiront vides en votre absence, mais nous continuerons à TOUT livrer !! Nous vous aimons @magdaproducer Dieu avec vous et votre famille !! Force et lumière mon @andy_escalona @andy___rodriguez ❤️ Et comme tu l’aurais sûrement voulu, “Le spectacle doit continuer” GOING FOR YOU BOSS !! # UnDíaALaVez “, a écrit la femme de Erik Rubin.

Dans la section commentaires du profil d’Andrea, l’actrice Adriana Louvier Elle a laissé un message dans lequel elle a déclaré que la nouvelle l’avait surprise: «Je ne peux pas y croire, je me sentais horrible. Magda Rodriguez merci pour votre soutien toujours. Repose en paix », a écrit l’interprète.

Inés Góimez Mont a publié sur son profil Instagram une photo en noir et blanc dans laquelle elle apparaît avec la société de production, en plus, dans ce même post, elle a ajouté une image avec la phrase: “Je n’ai pas de mots, je suis figée avec cette nouvelle et tellement triste. Je pourrais t’écrire tant de belles choses, mais je suis sûr que tu les connais, parce que je t’ai dit dans la vie et avec ça je reste. Tu sais ce que je t’aime et ce que ton départ me fait mal. Reposez-vous en pz ami “, a écrit l’hôte .

Inés Gémez Mont et Magda Rodríguez (Instagream / inesgomezmont)