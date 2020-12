Chaque famille fait face à ses propres défis, mais le plus important est de savoir s’entraider pour les surmonter. Ces célébrités l’ont fait ensemble.

La famille d’Angelina Jolie a réussi à s’adapter à sa séparation d’avec Brad Pitt, ses enfants ont été sa plus grande force pour surmonter les problèmes de santé et émotionnels; ils sont toujours avec elle, tant pour les courses que sur les tapis rouges.

La famille Derbez a gagné en popularité ces dernières années et bien qu’elle soit constamment au centre des critiques, elle a réussi à séparer ce qui se passe à l’écran de sa vie privée; quoi qu’il arrive, ils s’adorent.

Chiara Ferragni et Fedez ont formé une famille qui ne se concentre pas uniquement sur eux-mêmes et leur fils. L’influenceur et le chanteur ont des horaires tellement serrés qu’ils ne sont parfois pas chez eux ensemble, mais leur amour est indéniable et s’étend à leur bébé en chemin.

Inés Gómez Mont a dû passer par les tribunaux pour pouvoir jouir de la garde de ses enfants en paix, elle a également subi des chirurgies du cerveau qui l’ont remplie de peur, mais avec l’amour et le soutien de ses enfants et de son mari, tout cela est une chose du passé.

La famille royale que le duc et la duchesse de Cambridge ont formée est non seulement exemplaire pour suivre le protocole, mais parce qu’elle transmet vraiment la paix et l’harmonie dans chaque apparition publique qu’ils font.

Pepe Aguilar et ses enfants sont aujourd’hui l’une des familles les plus talentueuses; la voix puissante de chacun et le respect de la musique mexicaine qu’ils préservent les ont amenés à collaborer ensemble sur des projets ambitieux tels que «Mexicano Hasta los Huesos», où ils interprètent ensemble des thèmes immortels de la chanson mexicaine.

Gwyneth Paltrow et Chris Martin ont peut-être divorcé il y a des années, mais ils sont toujours une famille proche. Même maintenant, avec leurs partenaires respectifs, ils continuent de passer du temps de qualité et montrent que vous ne devez pas toujours paraître mal après une rupture si vous êtes mature.

Ben Affleck et Ana de Armas ont formé une famille atypique sans le savoir; Bien qu’ils ne soient pas mariés, leur relation est à un tel niveau que vivre avec les enfants de Ben fait déjà partie du quotidien d’Ana, qui s’occupe parfois des plus petits.

Bruce Willis et Demi Moore sont un autre exemple de famille exemplaire; Eh bien, bien qu’ils soient divorcés depuis des décennies, ils restent unis dans les moments les plus difficiles. Même quand Ashton Kutcher était infidèle à Demi, c’est Bruce qui l’a confronté pour lui faire s’excuser auprès de la femme qu’il adore le plus.

Les Beckham sont une famille époustouflante dans tous les sens du terme: beaux, riches et aimants, ils se réunissent pour soutenir Victoria dans chacun de ses spectacles et lancements de projets. Maintenant que Brooklyn est sur le point d’épouser Nicola Peltz, la famille est plus radieuse que jamais.