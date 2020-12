Tout comme la communication et la tendresse sont importantes dans une relation, la passion a aussi sa place. Ces célébrités le prouvent.

Bien qu’ils aient été confrontés à des rumeurs de séparation, Ana de Armas et Ben Affleck sont plus amoureux que jamais et montrent ainsi que la passion fait partie de chacune de leurs journées, même lors de sorties en famille, ils ne cessent de se chouchouter.

Ben Affleck et Ana de Armas ne perdent pas leur passion

Lali Espósito et David Victori nous ont montré que la passion peut émerger même sur un plateau de travail. Le réalisateur et l’actrice de Sky Rojo ont été vus dans une longue séance de baisers sur la bouche et le cou qui a mis fin aux rumeurs d’autres relations.

Lali Espósito crée sa romance et séduit un partenaire de tournage

Ricky Martin et son mari, Jwan Yosef, ont partagé un baiser passionné dans le clip vidéo de Residente «Until the World Ends»; Bien qu’ils soient assez jaloux de ce qu’ils partagent dans les médias, c’était une approche de leur amour.

Camila Cabello et Shawn Mendes ont partagé des studios d’enregistrement, des scènes, des tapis rouges et la vie elle-même; à chaque fois qu’ils sont vus ensemble, la passion flotte dans l’air et nous fait penser qu’ils sont l’un des couples les plus stables et les plus beaux qui existent pour l’instant.

Camila Cabello et Shawn Mendes en quarantaine ensemble et amoureux

Hailey Baldwin et Justin Bieber ne peuvent cacher leur attirance mutuelle, ils ont donc posé pour les médias lors de la présentation du documentaire de Justin pour YouTube, qui vient d’être enregistré pendant la quarantaine, après leur mariage inattendu.

Justin Bieber semble s’intéresser à la méditation

Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz ne s’inquiètent jamais de ce qu’ils vont dire. En plus de partager constamment des photos de leur vie privée sur les réseaux, ils n’hésitent pas à montrer leur amour avec des baisers passionnés dans les lieux publics.

Après avoir traversé plusieurs relations ratées, Suki Waterhouse et Robert Pattinson semblent avoir trouvé leur âme sœur l’un dans l’autre. Ils semblent toujours accepter de partager des moments de paresse, de passion ou de se cacher de la presse.

Katy Perry et Orlando Bloom ont fait leurs débuts en tant que parents cette année, et bien que ce soit une expérience qu’Orlando avait déjà vécue, il ne fait aucun doute que l’amour qu’il a pour Katy est plein de tendresse et de sensualité dans la bonne mesure.

Zoe Saldana et Marco Perego ne sont pas seulement deux grands artistes, ce sont aussi d’excellents amoureux qui se soutiennent et même devant leurs amis, ils n’ont pas peur de cacher la passion avec laquelle ils vivent à l’intérieur et à l’extérieur de leur maison.

Zoe Saldana et son mari Marco Perego appliquent une distance saine

Shia LaBeouf nous a surpris avec ces images dans lesquelles il embrasse Margaret Qualley totalement hors de contrôle. Bien que leur relation semble ne faire que commencer, elle est remarquablement chargée d’émotion face à leur proximité.

Shia LeBeouf a déjà oublié son ex avec cette nouvelle conquête