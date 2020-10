Célébrités recréent la scène de Kylie Jenner passée à boire sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

Encore une fois, une scène emblématique du célèbre programme “L’incroyable famille Kardashian” C’est devenu une tendance préférée de diverses célébrités au sein de la célèbre plateforme de courtes vidéos: TikTok, où elles imitent Kylie Jenner.

Et, est-ce que, cette fois, ils ont été Bella Hadid, Sophie Turner et Joe Jonas, qui ont utilisé l’audio désormais célèbre de Kylie Jenner alors qu’elle buvait une certaine liqueur forte, tout en profitant du moment lors d’un dîner en famille, pour créer du contenu qui deviendrait plus tard vir @ l.

Dans l’épisode de télé-réalité, Kylie Jenner est entendue en train de chanter: «Parce que je vais me saouler, je viens de finir une tasse entière de 42 et je suis sur le point d’aller pour la deuxième. Kourtney, qu’est-ce que tu fous? ” auquel, Kourtney répond avec son esprit caractéristique: «Je ne sais pas ce qui se passe, j’apprécie juste mon pain», dans le pur style des sœurs.

Pendant ce temps, les nouveaux parents: Sophie Turner et Joe Jonas, ont cependant utilisé le son bien connu, utilisant de l’eau au lieu de l’alcool pour recréer la scène, car on sait bien que lorsqu’ils s’ouvrent en tant que parents, Sophie doit allaiter son bébé. , vous ne pouvez et ne devez donc pas ingérer une seule goutte d’alcool.

Essayer de synchroniser les lèvres comme Kylie pendant que son mari mangeait de la crème glacée et agissait comme l’aîné Kardashian avec tous ses talents.

Il est à noter que le célèbre chanteur de 31 ans est déjà un expert essayant de recréer des scènes emblématiques de l’émission de téléréalité des belles business girls, en outre, nous ne pouvons pas oublier quand lui et Nick Jonas ont recréé une scène de combat entre Kim et Khloé Kardashian à au début de cette année.

Rappelons que le célèbre couple est resté avec le profil le plus bas possible depuis, depuis qu’ils ont accueilli leur petite fille, bien que, récemment, ils aient été vus marchant dans la ville de Los Angeles, en Californie.

De la même manière, Bella Hadid a également présenté Kylie dans sa vidéo, partageant la tête du clip avec sa sœur, tout en représentant les mêmes sœurs Kardashian, tandis que l’une d’elles boit, et l’autre “profite” de son pain, et sans aucun genre de problème, la belle mannequin a décidé de taguer la mondaine dans son post de son Instagram officiel.

De son côté, la femme d’affaires à succès, magnat du maquillage, a commenté la vidéo de Bella écrivant trois émojis rieurs avec la phrase «iconique», et sa sœur Khloé Kardashian a adoré la récréation et a déclaré entre les rires: «Hahahahahaha, je meurs ».

La publication du couple a recueilli environ un million de vues et des milliers de commentaires de leurs followers, ainsi que des célébrités occasionnelles ou célèbres, qui n’ont cessé de rire avec les deux vidéos.

De son côté, celui de Bella, a eu une plus grande portée, puisqu’il compte à ce jour plus de 8 millions et demi de reproductions, et plus de sept mille commentaires d’utilisateurs sur le réseau social, principalement des artistes importants. et des modèles de défilés célèbres, ainsi que les mêmes sœurs du célèbre clan Kardashian.

La vidéo originale tant mentionnée est devenue virale en raison de l’attitude caractéristique de Kylie, eh bien, il est bien connu qu’elle est l’une de celles qui sait s’amuser le plus et chaque fois qu’elle sort, elle en profite au maximum, et cette occasion n’a pas fait exception. .

Bien qu’elle n’imaginait peut-être pas que son clip deviendrait rapidement une tendance, obligeant ses camarades célébrités à recréer la scène amusante et à inonder par la suite les réseaux sociaux, puisque le même clip a été vu sur Twitter, Facebook, Instagram et maintenant TIC Tac.