Environ 500 bulletins de vote par la poste à Detroit, dans le Michigan, n’ont jamais été remis aux électeurs, a déclaré le US Postal Service. Encore plus de bulletins de vote dans le comté de Butler, en Pennsylvanie, n’ont pas été livrés non plus, rapporte le Pittsburgh Post-Gazette. Ces rapports exacerbent les inquiétudes concernant le vote par correspondance dans les États cruciaux, un sujet qui a été une source constante d’inquiétude avant les élections pendant la pandémie de coronavirus.

La greffière de la ville de Detroit, Janice Winfrey, a déclaré à WXYZ qu’environ 500 bulletins de vote qu’elle avait envoyés aux électeurs n’avaient jamais été livrés, et les responsables de l’USPS lui ont dit qu’ils “ne pouvaient pas être trouvés”, même après avoir balayé leurs installations. Dans un communiqué, USPS a déclaré qu’il “a été mis au courant de plusieurs bulletins de vote qui n’ont pas été livrés comme prévu et étudie la question” et travaille avec Winfrey pour le corriger. Winfrey a déclaré que les électeurs touchés par le problème pourraient voir leur bulletin annulé et obtenir un autre bulletin de vote dans l’un des centres de vote locaux de Detroit.

Pendant ce temps, le Post-Gazette rapporte que seulement 24% des près de 40 000 bulletins de vote par correspondance demandés dans le comté de Butler ont été retournés, apparemment parce que beaucoup n’ont pas été livrés. On ne sait pas combien de bulletins de vote du comté de Butler n’ont jamais été livrés, mais la présidente des commissaires du comté de Butler, Leslie Osche, a déclaré que le nombre «pourrait se chiffrer en milliers». Le comté envoie de nouveaux bulletins de vote aux électeurs et a demandé à l’USPS d’enquêter sur la question. L’USPS a déclaré qu’il n’était “pas au courant de retards ou de problèmes importants” mais a travaillé avec le Bureau des élections.

“Au début, nous pensions que c’était peut-être juste un retard dans le système postal … Et cela pourrait encore être le cas”, a déclaré Osche à KDKA-TV. “Notre objectif principal – car il est trop tard maintenant pour nous en préoccuper – nous devons nous assurer que nous obtenons leurs bulletins de vote.”

Les électeurs de tout le pays se sont déclarés préoccupés par le fait de ne pas encore recevoir les bulletins de vote et, en plus des incidents généralisés comme à Detroit et en Pennsylvanie, d’autres problèmes isolés ont également surgi. Un ancien employé de l’USPS dans le Kentucky a été inculpé plus tôt ce mois-ci après avoir prétendument jeté une grande quantité de courrier – y compris environ 111 bulletins de vote par correspondance pour les élections générales. À Boston, des dizaines de bulletins de vote ont été détruits après que quelqu’un aurait incendié une boîte de dépôt électorale le week-end dernier. La star de Queer Eye, Jonathan Van Ness, a déclaré sur les réseaux sociaux que son bulletin de vote par correspondance au Texas n’avait jamais été “retrouvé ou livré”, bien qu’il ait montré qu’il avait été envoyé le 8 octobre.

Les électeurs qui demandent un bulletin de vote par la poste mais décident de voter en personne à la place – que ce soit parce qu’ils n’ont pas reçu leur bulletin de vote ou autrement – peuvent le faire dans la plupart des États, bien que les électeurs puissent avoir à déposer dans certains États un bulletin de vote provisoire, ce qui peut prendre plus de temps à compter. Les représentants de l’État dans tout le pays encouragent les électeurs qui n’ont pas encore retourné leur bulletin de vote par la poste à les renvoyer en utilisant une urne ou à un bureau électoral ou un bureau de vote pour s’assurer qu’il arrive à l’heure.