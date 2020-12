UNE

n 800 militaires supplémentaires ont été envoyés pour aider les milliers de chauffeurs routiers qui passent le jour de Noël encore bloqués à Douvres.

Plus de 700 transporteurs ont été autorisés au départ depuis que la France a rouvert sa frontière mercredi.

Quelque 1 100 soldats ont maintenant été déployés dans le cadre de l’opération visant à faire face aux graves perturbations à la frontière de la Manche. Le personnel de l’armée testera les pilotes pour le coronavirus et distribuera de la nourriture et de l’eau, a déclaré le ministère de la Défense.

Les camionneurs ont sonné des klaxons pour célébrer la veille de Noël alors que ceux qui étaient en tête de la file d’attente pouvaient enfin partir.

Le trafic se déplaçait sans problème dans le port vendredi matin, les pompiers français étant enrôlés pour aider les pilotes militaires d’essai pour le coronavirus.

Mais environ 5000 camionneurs ne peuvent toujours pas rentrer chez eux malgré les progrès réalisés dans les tests de conducteurs enfermés dans leur véhicule à l’aéroport de Manston, à proximité.

Certains auront déjà passé près d’une semaine bloqués en raison de l’impasse diplomatique.

Les camionneurs de Douvres épellent “ HELP ” avec des cônes de signalisation

Southeastern Railway et Network Rail ont organisé la livraison de nourriture aux chauffeurs de camion bloqués dans l’opération Brock sur la M20.

Sept trains transportant des caisses de nourriture pour les transporteurs ont quitté Londres au cours des 48 dernières heures, l’Armée du Salut distribuant les articles.

Le ministère de la Défense a déclaré que des soldats supplémentaires avaient été déployés vendredi dans le cadre de l’opération Rose pour soutenir les 300 personnes déjà présentes.

«Nous déployons aujourd’hui 800 personnes supplémentaires dans le Kent pour soutenir une augmentation des capacités de test afin d’aider à éliminer l’arriéré de véhicules et garantir que le trafic peut commencer à se déplacer à un rythme plus proche de la normale via Douvres», a tweeté le ministère de la Défense.

Le ministère des Transports a déclaré que tous les 2367 tests de coronavirus, sauf trois, délivrés aux transporteurs jusqu’à présent étaient négatifs.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: «Nous devons résoudre le plus rapidement possible la situation dans le Kent, causée par l’imposition soudaine par le gouvernement français des restrictions Covid.

La police retient les chauffeurs de camion qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Douvres

REUTERS

Épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Douvres

REUTERS

Les voyageurs protestent auprès des agents de police alors qu’ils demandent que des tests Covid-19 leur soient apportés, à l’extérieur de l’entrée bloquée du port de Douvres, dans le Kent

. via .

Les conducteurs qui protestaient devant l’entrée du port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

Les chauffeurs de camion se disputent avec la police à l’entrée du port de Douvres, qui est bloqué par la police, alors que les véhicules font la queue pour être autorisés à partir, à Douvres, en Angleterre

AP

Le trafic bloque les routes autour du port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

Le trafic bloque les routes autour du port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

Les gens dorment dans leurs véhicules alors qu’ils font la queue pour essayer d’entrer dans le port de Douvres

. via .

Les chauffeurs se réfugient à l’arrière d’une camionnette alors qu’ils protestent devant le port de Douvres

Pennsylvanie

Les chauffeurs se réfugient à l’arrière d’une camionnette alors qu’ils protestent devant le port de Douvres

.

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent après que les autorités françaises ont annoncé que l’interdiction des coronavirus avait été levée et que les voyages en provenance du Royaume-Uni seraient autorisés à reprendre, mais que ceux qui souhaitaient voyager doivent avoir un résultat de test négatif.

Pennsylvanie

Les conducteurs protestent auprès de la police alors qu’ils tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

Un homme crie sur des policiers au port de Douvres

.

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

Un homme parle à un agent de police du port de Douvres

.

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

Une femme crie sur un policier au port de Dove

.

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

La police retient les conducteurs qui tentent d’entrer dans le port de Douvres dans le Kent

Pennsylvanie

«J’ai envoyé aujourd’hui des instructions spéciales à l’armée pour qu’elle prenne le contrôle des opérations de test et de gestion des poids lourds dans le comté. Notre objectif est de ramener les transporteurs étrangers chez eux avec leur famille le plus rapidement possible.

«Je sais que cela a été difficile pour de nombreux conducteurs enfermés dans leur taxi à cette période précieuse de l’année, mais je leur assure que nous faisons tout notre possible pour les ramener chez eux.

(

Les camions sont garés sur le M20, partie de l’opération Stack à Ashford, Kent le jour de Noël

/ AP)

Le gouvernement a déclaré que les fourgons de restauration fourniraient des aliments chauds et des boissons complémentaires aux transporteurs bloqués à Manston, le Kent Council et des groupes de bénévoles fournissant des rafraîchissements à ceux qui sont coincés sur le M20.

Il y a plus de 250 toilettes à Manston, avec 32 autres toilettes portables ajoutées aux installations existantes déjà le long de la M20.

Un porte-parole du port de Douvres a déclaré que les services de ferry avaient fonctionné toute la nuit de la veille de Noël et se poursuivraient le jour de Noël pour aider à réduire la congestion.

en relation

Le trafic évoluait plus rapidement à l’Eurotunnel, avec environ 2 000 camions devant partir jeudi.

Duncan Buchanan, directeur des politiques à la Road Haulage Association, a déclaré: «Le plus rassurant, c’est que la nourriture passe à Manston, et je dois dire un grand merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider les chauffeurs à tenir le coup par temps froid. dans les jours précédant Noël. »