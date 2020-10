Si vous prenez le nombre de morts typique aux États-Unis au cours d’une année typique et ajoutez la population de Pittsburgh, en Pennsylvanie ou la population de Saint-Louis, Missouri, vous vous retrouverez avec le nombre de personnes décédées cette année. Il y a eu près de 300 000 décès de plus qu’il n’y en aurait eu au cours d’une année normale, selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention. Sans pandémie, ce nombre de personnes serait encore en vie.

La plupart de ces décès, environ les deux tiers, étaient dus au COVID-19. Mais environ 100 000 personnes sont mortes des suites de la pandémie, même si le virus ne les a pas directement tuées. Ils sont peut-être décédés parce qu’ils ont évité un hôpital, malgré leurs symptômes, par exemple, d’un accident vasculaire cérébral, en raison d’une épidémie locale de COVID-19. Ou peut-être qu’ils ne pourraient pas obtenir de traitement d’un système médical submergé par le COVID-19. Les personnes aux prises avec des troubles liés à l’utilisation de substances sont décédées plus fréquemment cette année d’une surdose, peut-être parce qu’elles ne pouvaient pas accéder à leurs systèmes de soutien habituels pendant une période de stress inhabituel. Les décès dus à la démence et à la maladie d’Alzheimer ont augmenté cette année, probablement parce que l’accès aux soins de santé normaux a été perturbé. Plus de personnes ont considéré le suicide que la normale, bien que les médecins ne soient toujours pas sûrs de l’augmentation des décès par suicide.

Cela semble abstrait, soyons concrets. Par exemple, il y a ma grande tante, décédée le week-end dernier. Elle n’est pas décédée du COVID-19 mais en conséquence indirecte de la pandémie. Elle a attrapé le virus dans une maison de retraite au cours de l’été et s’est rétablie sans trop de complications. Mais après le temps prolongé à l’hôpital, les efforts de lutte contre une maladie et l’isolement forcé par la pandémie, elle a commencé à décliner. À 96 ans, elle avait vécu une longue vie. Mais je me demande: si le COVID-19 avait été mieux contrôlé aux États-Unis, et qu’elle ne l’avait jamais attrapé, ses problèmes de santé se seraient-ils accélérés de la même manière?

La troisième vague de COVID-19 aux États-Unis pourrait tuer des milliers de personnes au cours des prochaines semaines et des milliers d’autres pendant le reste de l’année si le virus n’est pas maîtrisé. À mesure que les décès dus au virus augmentent à nouveau, les décès indirects commenceront également à augmenter. Les cas de flambée commencent déjà à submerger les hôpitaux dans certains États, et certains refusent des patients. Cela signifie qu’il y a moins de soins de santé disponibles pour tout le monde, pas seulement pour les patients COVID-19.

Nous pourrions ressentir les dommages collatéraux à la santé pendant des années. Les enfants aux États-Unis ont reçu des vaccinations infantiles standard à des taux inférieurs cette année, ce qui pourrait les rendre vulnérables aux maladies évitables. Certains programmes de dépistage des maladies sexuellement transmissibles ont dû être déconnectés et certaines personnes peuvent ne pas être diagnostiquées. Moins de personnes ont été dépistées pour le cancer cette année, ce qui pourrait risquer que certaines maladies soient détectées trop tard.

Combattre la pandémie ne se résume pas à minimiser les décès dus au COVID-19. Il s’agit également de minimiser les décès inutiles, point final.

Voici ce qui s’est passé cette semaine.

Recherche

Quel été de COVID-19 a enseigné aux scientifiques la transmission intérieure et extérieure

Il est encore difficile de dire à quel point les saisons affectent la transmission du COVID-19 – nous avons besoin de plus de données pour le dire à coup sûr. Après avoir analysé les rapports de cas, cependant, les scientifiques savent qu’il est beaucoup plus facile d’attraper le virus à l’intérieur qu’à l’extérieur. (Maggie Koerth / FiveThirtyEight)

Des études indiquent une forte baisse des taux de mortalité liés au COVID-19

Le COVID-19 est toujours mortel, mais les médecins ont beaucoup appris sur la façon de le traiter. Dans un système de santé, le risque de décès des patients hospitalisés est en baisse de 18 points de pourcentage. (Geoff Brumfiel / NPR)

Le prix pour ne pas porter de masque: peut-être 130000 vies

Un nouveau modèle montre que le port de masque universel pourrait éviter des dizaines de milliers de décès dus au COVID-19 au cours des prochains mois. Les modèles ne sont que des estimations et non des prévisions fiables, mais celui-ci montre une voie à suivre pour minimiser la mortalité. (Apoorva Mandavilli / The New York Times)

Développement

L’actualité des vaccins qui compte vraiment

Les premières données sur le fonctionnement des candidats vaccins COVID-19 devraient se répandre au cours des prochains mois. Tout le monde espère que certains s’avèrent efficaces – mais il ne sera pas surprenant que certains ne fonctionnent pas. (Sarah Zhang / L’Atlantique)

Pour tester les vaccins contre les virus, une étude britannique infectera intentionnellement des volontaires

Des scientifiques de l’Imperial College de Londres prévoient un essai controversé de provocation humaine pour tester les vaccins COVID-19. En donnant délibérément le virus aux volontaires, les chercheurs pourraient accélérer le processus d’évaluation des vaccins. C’est risqué, cependant, et pourrait gravement malade les volontaires. (Benjamin Mueller / The New York Times)

L’essai du vaccin contre le coronavirus de Moderna est entièrement inscrit, 37% des participants sont des minorités

La société pharmaceutique Moderna a dosé environ 30000 personnes avec son candidat vaccin COVID-19. Le mois prochain, il pourrait savoir si le vaccin fonctionne. (Carolyn Johnson / Le Washington Post)

La FDA approuve le remdesivir pour traiter le COVID-19

Remdesivir, maintenant appelé Veklury, est le premier et le seul traitement entièrement approuvé pour le COVID-19. Les preuves pour le médicament, cependant, sont mitigées – il peut ne pas réduire les décès dus à la maladie. (Nicole Wetsman / The Verge)

Points de vue

Pourquoi la pandémie oblige les femmes à quitter le marché du travail

Betsey Stevenson, professeur de politique publique et d’économie à l’Université du Michigan, a expliqué au New Yorker pourquoi la pandémie avait eu un impact différent sur les hommes et les femmes. «Si vous jetez un coup d’œil à ce que nous considérons comme des femmes« d’âge mûr », des femmes de vingt-cinq à cinquante-quatre ans, des personnes qui font normalement partie de la population active, nous avons vu leur participation au marché du travail tomber là où elle était dans les années quatre-vingt », dit-elle. (Isaac Chotiner / Le New Yorker)

