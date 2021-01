Le FBI et le ministère de la Justice auraient tenu des débats internes sur le fait de ne pas inculper certaines des personnes qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier. Des centaines de partisans du président Donald Trump se sont précipités dans le Capitole pendant que le Congrès a certifié les résultats des élections de 2020, confirmant officiellement le président Joe Biden en tant que vainqueur. L’émeute a finalement échoué, mais la Chambre des représentants a voté la destitution de Trump pour avoir incité à l’insurrection et plus de 100 émeutiers ont déjà été inculpés. Cinq personnes sont décédées des suites de blessures subies pendant l’émeute.

Le débat entre les autorités fédérales chargées de l’application de la loi n’en est qu’à ses «débuts» et aucune décision n’a été prise, ont déclaré samedi plusieurs sources au Washington Post. Les responsables du ministère de la Justice ont déjà commencé un effort pour identifier et arrêter autant de personnes qui sont entrées illégalement dans le Capitole, mais il y a un débat interne sur la question de savoir s’il est ou non pratique d’inculper chacun d’entre eux. Le ministère de la Justice et le FBI sont également conscients que leur décision pourrait avoir un impact majeur sur leur crédibilité, car le manque apparent d’erreurs de sécurité et de renseignement qui ont conduit à l’émeute fait l’objet d’un examen minutieux.

Les responsables fédéraux estiment qu’environ 800 personnes ont pris d’assaut le Capitole ce jour-là, et le comportement a énormément varié. Certaines personnes habillées pour une bataille militaire ont été vues sur des photos virales sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi du vandalisme dans tout le bâtiment, mais certaines personnes marchaient simplement avec les émeutiers. Des sources ont déclaré au Post que certains fonctionnaires fédéraux ont fait valoir que ceux qui n’ont pas participé à des activités violentes et n’ont pénétré illégalement dans le bâtiment ne devraient pas être inculpés. De l’autre côté de cet argument, il y a les procureurs et les agents qui croient que le ministère de la Justice et le FBI doivent envoyer un “message fort” que la violence politique comme celle-ci doit être punie. Certains s’inquiètent également du poids que de nombreuses personnes pourraient imposer au système judiciaire fédéral.

Jusqu’à présent, le ministère de la Justice a inculpé 135 personnes de crimes dans ou autour du Capitole, et d’autres devraient faire face à des accusations. Le FBI a reçu plus de 200 000 conseils du public et a passé au peigne fin des images de presse et des témoignages d’agents de police. Le bureau cherche également à trouver des individus et des groupes qui pourraient avoir joué un rôle dans la planification de l’émeute. Le FBI a déjà trouvé des liens entre des groupes extrémistes comme les Proud Boys et Oath Keepers, ont déclaré des sources au Post. Les procureurs ont envisagé d’inculper quiconque planifie des violences contre le gouvernement de complot séditieux, passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans en cas de condamnation. Il n’y a cependant pas de calendrier pour les cas, car les enquêteurs sont toujours en train d’examiner les preuves.

Certains avocats de la défense de ceux qui font face à des accusations ont proposé d’utiliser une «défense Trump», arguant que leurs clients pensaient que Trump et d’autres leur avaient donné la permission de commettre des violences au Capitole pour arrêter la certification électorale. Cela pourrait ne pas empêcher les accusés de faire face à des accusations, mais cela pourrait entrer en jeu pendant les procès et lors de la détermination de la peine. Le prochain procès de destitution de Trump au Sénat examinera également à quel point Trump était responsable de la diffusion de la fausse théorie du complot de fraude électorale. “Ce n’est pas comme si un groupe de personnes s’était réuni seul et avait décidé de le faire, ce n’est pas comme une foule”, a déclaré au Post un avocat représentant un accusé face à des accusations liées à l’émeute. “Ce sont les gens qui ont été invités à venir par le président, encouragés à venir par le président, et encouragés à faire ce qu’ils ont fait par le président et un certain nombre d’autres.”