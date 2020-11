UNE

Au moins 866 emplois ont été perdus et 1 821 autres sont menacés, alors que le détaillant de vêtements de rue Edinburgh Woolen Mill continue de se battre pour sa survie.

Les administrateurs de FRP ont confirmé vendredi après-midi que 56 magasins Edinburgh Woolen Mill (EWM) avaient désormais fermé définitivement, ainsi que huit magasins Ponden Home – une marque sœur.

Les 328 magasins EWM et 65 Ponden Home restants continueront à être commercialisés, si les restrictions Covid-19 le permettent, tandis qu’un acheteur est recherché.

Cependant, des sources proches du processus affirment qu’il est peu probable qu’un acheteur soit trouvé et qu’un total de 2 571 employés risquent de perdre leur emploi.

Par ailleurs, EWM Group – propriété de l’homme d’affaires Philip Day – a obtenu une nouvelle prolongation de deux semaines par la Haute Cour pour poursuivre les discussions avec des prétendants potentiels pour ses autres marques Peacocks et Jaeger.

Tony Wright, co-administrateur et associé de FRP, a déclaré: «Ces derniers mois se sont révélés extrêmement difficiles pour de nombreux détaillants, même ceux qui faisaient du commerce bien avant la pandémie, y compris les équipes d’Edinburgh Woolen Mill et de Ponden Home.

«Les administrations fourniront une protection supplémentaire pendant que nous poursuivons notre recherche d’acheteurs pour garantir l’avenir à long terme des deux entreprises.

«Malheureusement, l’impact de Covid-19 sur la base de clients de base des marques et des restrictions plus strictes sur les échanges signifient que la structure actuelle des entreprises n’est pas viable et a entraîné des licenciements.»

Le détaillant a déclaré le mois dernier qu’il ferait faillite sans déposer une demande de nomination d’administrateurs auprès de la Haute Cour, avec 24 000 emplois en suspens.

Il est entendu qu’il y a un intérêt pour certaines parties de l’entreprise, mais 100 à 150 magasins supplémentaires à travers le groupe sont destinés à la fermeture tandis que les discussions se poursuivent avec les propriétaires sur la réduction des loyers.

Les discussions sur la vente de la marque Peacocks ont également été frappées par des restrictions de verrouillage au Pays de Galles, le siège social et le centre de distribution de la société étant basés à Cardiff.

Un porte-parole du groupe EWM a déclaré: «Au cours du mois dernier, nous avons exploré toutes les options possibles pour empêcher Edinburgh Woolen Mill et Ponden Home d’entrer dans l’administration, mais malheureusement, les conditions commerciales en cours causées par la pandémie et les verrouillages se sont avérées trop importantes.

«Dans le cas de Peacocks et Jaeger, nous parlons à un certain nombre de parties intéressées à acheter des parties de l’entreprise ou à offrir des investissements, et ces conversations sont en cours.»

La société serait en pourparlers avec le propriétaire du fabricant de chemises TM Lewin – Torque Brands – pour acheter Jaeger et d’autres parties seraient intéressées.

Il essaie également de sauver Peacocks, grâce à une injection de capital du fonds spéculatif américain Davidson Kempner.