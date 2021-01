Ils prennent la vie de chanteurs liés à Christian Nodal | Réforme

Le régional mexicain de nouveau en deuil, il a été révélé que deux jeunes promesses musicales, les chanteurs Brayan “N” et Eder “N” du Grupo Margen, qui étaient liés à Christian Nodal, ont perdu la vie aux mains d’hommes bras @ deux.

Comme cela a été annoncé, les jeunes du groupe Margen organisaient une fête lorsque des personnes extérieures à la fête sont entrées dans les lieux et ont commencé à attaquer les invités, les jeunes musiciens ont fini par être atteints par les bras.

Il est apparu que cet événement, le dernier de Brayan et Eder, a eu lieu le 27 décembre 2020 dans le quartier Mission, à Hermosillo, Sonora. Tout se passait normalement et la joie faisait partie de la célébration jusqu’à ce que certains sujets entrent dans les lieux avec de mauvaises intentions et soudainement.

Il a été annoncé qu’au moins quatre personnes ont perdu la vie après les événements, y compris les promesses de musique Brayan et Eder, car les jeunes avaient signé avec la maison de disques de la famille de Christian nodal.

Brayan et Eder étaient à la place parce qu’ils faisaient partie du Grupo Margen, qui a diverti l’événement; Après les événements, selon Telemundo, les deux jeunes hommes ont été transférés dans un hôpital. Eder a malheureusement perdu la vie lors de son transfert; tandis que Brayan a perdu la bataille après avoir passé quelques jours à être soigné à l’hôpital. Puissent-ils reposer en paix.

Mhoni Seer a noté dans ses récentes prédictions que le mexicain régional et en général, le monde du divertissement s’habillait de deuil à diverses occasions. Le Cubain a souligné que le genre régional serait entouré d’actes violents qui mettraient fin au rêve de certains chanteurs; mais il a assuré qu’il y a aussi un ennemi puissant que nous ne devons pas oublier, le Covid-19.

Le célèbre voyant a fait remarquer que le monde de la musique s’habillerait également en deuil pour le départ d’un chanteur entre 80 et 85 ans; Malheureusement, quelques jours plus tard, la nouvelle est apparue que l’auteur-compositeur-interprète bien-aimé Armando Manzanero avait perdu la vie.

Mhoni a également souligné que les grands du spectacle pourraient faire pleurer le Mexique avec leur départ et que Silvia Pinal et Don Vicente Fernández doivent plus que jamais prendre soin d’eux-mêmes. Le Cubain a souligné que les deux pouvaient avoir de graves problèmes de santé et devraient donc les prévenir.

Il a également avoué que le départ de Doña Flor Silvestre, un grand du cinéma mexicain, était également un produit de Covid-19, bien que ses proches se soient limités à exprimer que son cœur fatigué s’était arrêté.

Quiconque a acquis une énorme renommée grâce au programme Sabadazo a souligné que leurs prédictions ne sont que cela, des avertissements et non des faits; afin qu’ils puissent être modifiés et qu’elle les partage pour prévenir et éviter ce type d’événements.

Mais la famille de Christian nodal Il n’a pas non plus été épargné de connaître le Covid-19 et il a récemment été révélé que le virus avait atteint le domicile du petit ami de Belinda. Il s’est avéré que la mère de la chanteuse et certains membres de sa famille combattaient la maladie.

C’est exactement le coronavirus qui a séparé Belinda et Christian Nodal de la famille, à laquelle ils étaient si attachés, puisque le couple a été vu seul en train de célébrer l’arrivée de 2021 ensemble et très amoureux.