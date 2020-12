T

des maisons de Londres espèrent apporter une certaine joie de fête dans les rues de la capitale ce Noël malgré les restrictions de niveau en chantant à leur porte.

Les artistes en herbe devraient participer à l’initiative Carols on the Doorstep le 16 décembre – qui encourage les ménages à se tenir à leurs portes, dans leurs porches ou à leurs fenêtres et à chanter des chansons pour collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance.

Carols on the Doorstep a commencé comme un petit événement dans le Shropshire – mais maintenant des chanteurs d’aussi loin que l’Australie et le Canada sont prêts à y participer.

Le 16 décembre, les stations de radio locales – y compris BBC Radio London – à travers le pays diffuseront de la musique d’accompagnement de 18h à 19h afin que les participants chantent tous à partir de la même feuille d’hymne.

(

Chanteurs de chants de Noël à la cathédrale Saint-Paul

/ .)

Les organisateurs demandent à toutes les personnes impliquées de faire un don d’au moins 2 £ à l’association caritative pour la santé mentale Mind.

Rose Bannatyne, la directrice communautaire de Blackheath Halls dans le sud-est de Londres, encourage les membres de sa chorale et leurs voisins à participer.

Elle a déclaré: «Je pense que c’est une merveilleuse initiative pour amener les gens à s’unir après le deuxième verrouillage et à se rassembler et à célébrer certaines festivités. Il est réconfortant de voir comment les gens se sont adaptés et continuent malgré tout ce qui se passe.

Olivia Kilmartin, de Hackney, organise également une chanson. «Nous vivons sur une terrasse avec un large éventail d’âges, des personnes âgées de 60 à 70 ans aux tout-petits et aux jeunes familles. Nous avons vraiment hâte de participer à Doorstep Carols, je pense que ces événements communautaires remontent vraiment le moral de tout le monde.

Katy Rink, rédactrice en chef de My Shrewsbury Magazine, qui a eu l’idée. a déclaré: «Nous sommes déterminés à faire de cette soirée une soirée spéciale pour toutes les personnes impliquées – ainsi que pour les personnes âgées et vulnérables qui peuvent s’isoler, mais qui pourront entendre la musique dans leur rue et la regarder depuis leurs fenêtres.

“Nous demandons à tout le monde de se lancer dans ce projet – faire du vin chaud, préparer des friandises, faire jouer des instruments aux enfants, cogner des casseroles – chanter votre cœur à la porte! Nous pourrions certainement tous nous réjouir cette année.”