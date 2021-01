Des charmes débordants! Alexa Dellanos se vante de la beauté en rose | Instagram

La star d’Instagram Alexa Dellanos a une fois de plus donné son accord à ses followers en partageant quelques photos dans lesquelles elle montre sa beauté en rose, comme une Barbie Girl entière. La fille de la célèbre animatrice Mirka Dellanos a posé depuis chez elle pour le plus grand plaisir d’Instagram.

La belle Alexa Dellanos a posé assise à l’intérieur de sa maison avec une tenue de sport mais qui surpasse le flirt car elle montre trop de peau du influenceur. L’ensemble deux pièces de couleur saumon se compose d’un pantalon assez ajusté et d’un haut qui a beaucoup moins de tissu que ce que nous avons l’habitude de regarder et avec un design vraiment original et que ses adeptes ont apprécié car il montrait plus du modèle.

La star de 27 ans a montré son abdomen en acier et son énorme décolleté qui, avec ses courbes prononcées, fait de tout vêtement une véritable œuvre d’art. Respectant son style “petite poupée” et assez “chic”, la blonde accompagnait sa tenue avec un petit chapeau sur la tête.

Homebody @fashionnova fashionnovapartner, Alexa Dellanos a écrit sur sa photographie.

La publication a été faite par la belle Alexa dellanos il y a plus de 19 heures et a dépassé les 50 mille réactions, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de commenter la photo et de faire des “compliments” pour la belle fille de l’ex de Luis Miguel.

Les followers n’étaient pas seulement captivés par la beauté d’Alexa mais aussi par sa tenue et ils n’ont pas tardé à la questionner où ils pouvaient le trouver.

La belle Alexa semble aimer faire de l’exercice puisqu’à diverses occasions, elle peut être vue dans son réseau social habillée de façon sportive et faire des exercices, cela doit être son secret pour maintenir sa silhouette de championnat.

La star des médias sociaux Elle a clairement indiqué qu’elle aimait se promener et que la détention n’était pas pour elle. Alexa Dellanos a partagé avec ses abonnés lorsque la quarantaine Covid-19 a commencé, qu’il était difficile pour elle de rester à la maison; Cependant, il a suivi les instructions et l’a fait, mais sans oublier ses followers puisqu’il avait l’habitude de partager parfois des images d’elle dans la piscine ou ailleurs.

Ce que Dellanos a également exprimé pendant la pandémie, c’est à quel point elle aime et admire sa mère, le mannequin était assez inquiète pour Mirka Dellanos car lorsque tout le monde s’enferme à la maison pour se protéger du virus, elle a continué à travailler et à informer les Américains de c’est arrivé, mettant sa propre santé en danger.

L’énorme beauté d’Alexa Dellanos a certainement été héritée de sa mère, la célèbre animatrice Mirka dellanos Elle a l’air vraiment spectaculaire et à 55 ans, elle ressemble toujours à une jeune fille. Le chauffeur lorsqu’elle apparaît sur les photos avec sa fille également célèbre semble être sa sœur.

Malgré la beauté de Mirka Dellanos, il y a ceux qui ont accusé Alexa d’avoir une beauté assez plastique et d’avoir recirculé dans les salles d’opération pour ressembler à ce qu’elle fait aujourd’hui. Cependant, le modèle a montré qu’il est préférable d’ignorer les commentaires négatifs et de continuer à s’aimer et à montrer tout ce que Dieu lui a donné.

Alexa Dellanos est l’une des chouchous des réseaux sociaux et ses plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram ne peuvent le nier, ils attendent collés à leur téléphone pour découvrir tout mouvement de cette belle femme.