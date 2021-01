F

des adaptations de théâtre musical éblouissantes à des expositions époustouflantes et (les doigts croisés) un retour pour les festivals, voici ce que nous attendons avec impatience au cours des 12 prochains mois …

Magie du cinéma musical

(

Tout le monde parle de Jamie vaudra la peine d’attendre

/ Studios du XXe siècle)

Mes sentiments évangéliques à propos des films de Mamma Mia signifient que je suis une ventouse pour tout film basé sur une comédie musicale (j’ai effacé Cats de ma mémoire), alors le calendrier cinématographique pour 2021 me remplit de joie. Après des retards en 2020, il semble que ce pourrait être l’année où nous pourrons enfin voir l’adaptation sur grand écran de In The Heights de Lin-Manuel Miranda et le remake fastueux de Steven Spielberg de West Side Story. Bien sûr, les cinémas ont fait un cauchemar et rien n’est certain – un autre film musical très attendu, Tout le monde parle de Jamie, a été indéfiniment retardé par Disney – mais ces films seront un antidote à attendre à leur arrivée. JT

Nouveaux romans palpitants

Il y a beaucoup de friandises à attendre dans la fiction en 2021: Le titre le plus attendu est Klara and the Sun de Kazuo Ishiguro, sur un robot IA appelé Klara qui aspire à la connexion. Double Blind d’Edward St Aubyn suit trois amis et leur cercle à travers une année de transformation, First Person Singular est un autre recueil d’histoires courtes de Haruki Murakami, tandis que le deuxième roman de Taffy Brodesser-Akner, Long Island Compromise, explore l’effondrement du Rêve américain. On peut s’attendre à plus d’auto-fiction de Rachel Cusk en deuxième place, puis O, William! d’Elizabeth Strout ressemble à un éloignement d’Olive. Au sommet de la liste des débuts, on trouve Animal de Lisa Taddeo et Lustre de Raven Leilani. KL

Des livres brillants à l’écran

(

Lily James joue dans une nouvelle adaptation de The Pursuit of Love

/ Theodora Films Limited et Moonage Pictures Limited / Robert Viglasky)

C’est une grande année pour les adaptations livre-écran, avec une somptueuse adaptation de La poursuite de l’amour de Nancy Mitford, avec de magnifiques costumes des années 30 et un casting de première classe avec Lily James, Emily Beecham et Andrew Scott. Nicole Kidman dirigera une mini-série basée sur Nine Perfect Strangers, le dernier roman de l’auteur de Big Little Lies, Liane Moriarty, tandis que le showrunner de BLL David E. Kelley se tournera vers un autre thriller domestique, cette fois à Londres. Son interprétation de Anatomy of a Scandal de Sarah Vaughan, avec Sienna Miller, Michelle Dockery et Rupert Friend, tourne actuellement dans la capitale et devrait atterrir sur Netflix en 2021. Apple TV a annoncé une version étoilée de Mick Herron’s Slow Horses, avec Gary Oldman, Jonathan Pryce et Kristin Scott Thomas, et si vous aimiez Normal People, vous serez heureux d’apprendre que l’adaptation de la BBC du premier roman de Sally Rooney, Conversations With Friends, entrera en production cette année. KR

Des expositions qui changent la vie

(

Les Infinity Rooms de Yayoi Kusama se dirigent vers la Tate Modern

/ Yayoi Kusama)

Après un an de déviation à chaque fois qu’un autre humain arrive à moins de 1,80 mètre, l’impact intense de se rapprocher et de se rapprocher des inconnus va être époustouflant. Heureusement que la reine de la performance, Marina Abramovic, a son exposition à la Royal Academy, After Life, à la fin de l’année en septembre, sinon nous perdrions tous l’intrigue. Bon nombre de ses œuvres phares seront reconstituées par de jeunes artistes, ainsi que de nouvelles pièces réalisées pour le spectacle. Si vous voulez échapper complètement à ce monde, jetez un coup d’œil aux Infinity Rooms de Yayoi Kusama à la Tate Modern de fin mars – deux des installations incroyablement belles de l’artiste japonais emblématique, qui vous donnent l’impression de flotter dans un univers différent. ND

Le retour provisoire des festivals

Les choses que nous ferions pour boire un cidre tiède dans un champ en ce moment. Nous avons été dépouillés de ces délices l’année dernière, mais il y a un optimisme provisoire quant aux perspectives de cet été. Emily Eavis de Glasto a déclaré que même si les choses sont encore très incertaines, «nous faisons tout ce que nous pouvons» pour planifier un retour réussi en 2021. De nombreux événements marquants ont confirmé les alignements – comme Reading et Leeds, Download et l’île de Wight – et les discussions sur les participants aux tests de masse ont, à tout le moins, fourni quelques pistes possibles. Pour l’instant, il s’agit de traverser chaque partie traversable de notre corps et de voir ce qui se passe. JE

Frapper la nouvelle musique

On a beaucoup écrit sur la qualité de la musique qui a été notre sauveur en 2020. Nous espérons que 2021 n’aura pas besoin d’économiser à un degré aussi apocalyptique, mais si c’est le cas, alors il y a pas mal d’albums dans le pipeline qui pourraient être jusqu’à la tâche. L’un des principaux candidats est le super-héros du rock’n’roll Dave Grohl, qui revient avec le dernier disque de Foo Fighters, Medicine at Midnight, le 5 février. Et ne manquez pas Arlo Parks, 20 ans, approuvé par Billie Eilish (effondré à minuit , 29 janvier), le provocateur en chef de Northampton, le rappeur Slowthai (Tyron, 5 février) ou le sud de Londres noiseniks Shame (Drunk Tank Pink, 15 janvier). JE

Un gros blockbuster

(

Croisons les doigts pour que No Time To Die arrive enfin dans les cinémas

/ MGM)

Si la qualité des films sortis en 2020 n’a pas été affectée par la pandémie (bravo Saint Maud, Shirley, Rocks et al), c’était une période désespérée pour les cinémas. Cineworld et Picturehouse figuraient parmi les fermetures très médiatisées, invoquant le manque de superproductions pour attirer les foules d’achat de billets. Le budget de 200 millions de dollars de Christopher Nolan, Tenet, était un coup de pouce indispensable lorsqu’il est finalement arrivé en août, et avec les dirigeants de studio apparemment moins tendres maintenant, 2021 devrait voir l’arrivée d’énormes films sur grand écran. Le plus grand de tous? Le retour très retardé de Daniel Craig dans le rôle de James Bond dans No Time To Die, débarquant le 2 avril (doigts croisés). JE

Une nouvelle vie a insufflé dans les bâtiments

Trop de nos grands bâtiments étaient fermés l’année dernière, leurs espaces et leurs trésors ne faisant écho qu’à de la poussière. Cette année, nous sommes ravis de voir ce qui se passe à la Courtauld Gallery, lorsqu’elle rouvrira après un réaménagement de plus de 50 millions de livres sterling pour créer une maison digne de l’une des grandes collections d’art britanniques. Cette année voit également les célébrations du 150e anniversaire de cette icône londonienne, le Royal Albert Hall – pendant une grande partie de cette année, l’extérieur a été dissimulé pour un examen approfondi, sans parler du silence assourdissant, mais le 29 mars, un programme des célébrations débute par un concert de célébration. Et si vous n’en avez pas assez de l’intérieur de la maison, le musée de la maison – le musée anciennement connu sous le nom de Geffrye – rouvre au printemps après une rénovation majeure. ND

Notre télé préférée

(

Kelly Macdonald rejoint le casting de Line of Duty

/ BBC / Productions mondiales)

Une foule de nos favoris télé sont de retour pour 2021, avec une deuxième série de Ru Paul’s Drag Race UK préparée pour contrer le blues de janvier avec un éclat bien nécessaire et une nouvelle gamme de reines fabuleuses. Avec Liz Hurley, Dawn French et Gemma Collins alignés en tant qu’invités spéciales, il est garanti que ce sera une émeute. Quelques mois plus tard, le gang AC-12 sera de retour pour la sixième saison de Line of Duty, prêt à enfermer quelques cuivres plus pliés et (croiser les doigts) à découvrir la véritable identité du patron du crime insaisissable H. Le troisième tour de Sex Education devrait atterrir sur Netflix plus tard cette année, avec Jason Isaacs et Jemima Kirke rejoignant le casting. Pandémie en cours, nous pourrions être bénis avec une nouvelle série de Derry Girls and Succession aussi. KR

Showstoppers du West End

(

Dimanche dans le parc avec George a été reporté à 2021

/ Matthew Murphy)

Le pays – non, le monde – ne se rétablira pas vraiment tant que nous ne serons pas en mesure de nous asseoir dans un auditorium bondé en regardant quelqu’un en costume étincelant chanter un numéro de 11 heures alors que des paillettes pleuvent du plafond. Dieu merci, alors, que – tout va bien – plusieurs grandes nouvelles comédies musicales devraient ouvrir dans le West End au printemps. À ce moment-là, de nombreux producteurs pensent que le programme de vaccination battra son plein et que le public pourra assister à des spectacles sans distanciation sociale. Personnellement, je ne peux pas attendre la catharsis corsée de Frozen the Musical – laissez aller 2020, tout le monde – et la star de Jake Gyllenhaal se tournera dimanche dans le parc avec George, tous deux reportés pour 2021. Nous verrons également le tant attendu arrivée de la nouvelle comédie musicale Cendrillon d’Andrew Lloyd Webber, Arinze Kene dans Get Up Stand Up: The Bob Marley Musical et une adaptation musicale de Back to the Future. Je garde mes doigts fabuleusement croisés. JT