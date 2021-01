Des complications empêchent Fernanda Castillo d’avoir plus d’enfants | Instagram

L’actrice Fernanda Castillo s’est battue pour sa vie ces derniers jours après une série de complications dérivées de l’accouchement qu’elle a présenté en décembre dernier lorsqu’elle a donné naissance à son premier-né, de nouvelles versions précisent qu’en conséquence, elle ne pourra plus l’être! mère!

Après plusieurs versions qui valent la peine d’être mentionnées, elles n’ont pas été complètement confirmées par le propre Fernanda Castillo, présenterait “deux crises cardiaques«Cela la mettrait en danger, des nouvelles qui choqueraient tous les fans de la histrionique.

Comme le rapporte le magazine TvNotas, lundi dernier, l’interprète de la deuxième saison de la série “Monarque«Elle vivrait des heures cruciales dans la salle d’opération après avoir été hospitalisée pour des complications liées à la naissance de son fils, Liam, alors maintenant on peut presque dire que sa« vie est un miracle ».

Cependant, une nouvelle publication révèle une nouvelle un peu triste pour l’actrice et son mari, qui changeraient peut-être les projets de fonder une famille, ceci puisqu’ils révèlent désormais qu’elle ne pourrait pas avoir plus d’enfants.

Bien que le couple n’ait pas encore abordé les détails de tout le travail que l’équipe médicale de l’hôpital espagnol a entrepris pour la sauver d’une fin fatidique, Castillo elle-même a confirmé que son état était “grave”, ce qui aurait également été soutenu par des publications faites par sa mère sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, le magazine Tv Notes, déclare que Fernanda Castillo a été soumise à une opération délicate dans laquelle ils ont dû prendre la décision de lui sauver la vie mais qui tronque complètement la possibilité d ‘”être à nouveau mère“Ceci après qu’un ami proche de la star ait révélé plus de détails sur sa santé à ce même média.

Une personne très proche du couple et en particulier de l’actrice aurait partagé que «Fernanda et Erick étaient très heureux de l’arrivée de leur bébé et malgré la pandémie, elle a pu profiter pleinement de sa grossesse». Quelque chose que tout le monde pouvait remarquer sur les réseaux sociaux, où Castillo a été chargé de partager l’ensemble du processus et enfin l’arrivée de Liam Hayser Castillo à leurs vies.

Apparemment, tout allait bien mais “puis sont venues les complications”, révèle la source présumée, c’était quelque chose de très inattendu puisque Fer mène une vie très saine, une bonne alimentation, de l’exercice et après l’accouchement, elle se sentait merveilleuse mais a commencé à présenter de petites des saignements, qui ont empiré, note-t-il.

Raison pour laquelle ce lundi 11 janvier, elle est allée chez le médecin, heureusement, l’actrice le ferait à temps puisque son gynécologue, (Patricio Sanhueza), en la voyant, l’a envoyée d’urgence à l’hôpital espagnol, selon ce qu’elle a détaillé, l’avertit que ” sa situation était très délicate. “

“En très mauvais état”

La tristesse qu’il avait était si abondante qu’il est venu aux urgences avec une couche trempée de noir. Ceux qui étaient avec elle ont dit que c’était horrible de la voir ainsi ».

Comme décrit par la source, “la situation s’est aggravée après avoir subi un déséquilibre, dérivé de l’hémorragie, les médecins ont activé le code bleu pour les patients en” arrêt respiratoire “,

Le code bleu est un “système d’alarme médicale pour les patients en arrêt respiratoire”, heureusement “Fer a réussi à supporter la chirurgie”, a-t-il expliqué.

Pour arrêter le saignement, ils ont dû retirer son utérus, elle a perdu beaucoup de sang, décrit-elle.

La procédure dite “d’hystérectomie”, “était d’urgence pour arrêter le saignement, plus tard, ils ont effectué une transfusion pour récupérer, je ne connais pas la quantité, mais il a perdu beaucoup de sang!”, A-t-il décrit.

Les saignements sont la principale cause de la mort de plusieurs femmes après avoir accouché, c’est quelque chose qu’ils ont expliqué à Erik et Fernanda.

Loin que la star soit bouleversée par la décision des médecins, elle est reconnaissante de pouvoir désormais être en vie puisqu’elle a beaucoup à vivre pendant des semaines après être devenue mère, l’idée même de «perdre la vie» à ce moment-là l’a terrifiée, mais Aujourd’hui, ce qu’elle souhaite le plus, c’est pouvoir passer à autre chose et profiter de sa famille, selon l’auteur de ces déclarations.

Raisons possibles

Parce qu’elle est une nouvelle mère, Fernanda Castillo, aurait pu croire qu’elle n’accordait pas autant d’importance aux s @ ngrados, cela aggraverait son état, décrivent-ils.

L’étranger assure que «son utérus ne retrouverait pas sa taille naturelle après l’accouchement», mais elle ne sait pas avec certitude si c’était la cause du saignement grave qu’elle présentait.

Après cela, l’actrice a été libérée le vendredi 15 janvier et a tout fait pour éviter les médias puisqu’elle ne voulait pas être vue dans l’état dans lequel elle se trouvait.

Maintenant, l’histrionique et sa famille essaient d’oublier la mauvaise expérience, sa mère et l’acteur restent proches d’elle, au moment où elle est au repos absolu et tente de se remettre, ont-ils rapporté.

La personne proche du natif de Sonora, a également annoncé qu’à un moment donné, c’est peut-être Fernanda elle-même qui partage tout ce qu’elle a vécu ces jours-ci puisqu’elle essaie toujours de l’assimiler, donc pour le moment elle se sent prête, elle pourrait éventuellement le révéler. .

Fernanda Castillo, dont vous vous souvenez sûrement pour son rôle de “Mónica Robles” dans “Señor de los Cielos”, une série Telemundo est restée hospitalisée du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier à l’hôpital espagnol.

L’actrice qui a également participé au théâtre avec la mise en scène “Aujourd’hui je ne peux pas me lever” était accompagnée à tout moment de son partenaire, l’acteur Erick Hayser.

«Maintenant, elle est reconnaissante d’être en vie» et c’est ce lundi 18 janvier qu’elle a repris ses réseaux sociaux après le «moment compliqué» pour remercier tous ceux qui se sont battus pour que je continue maintenant dans ce monde, a-t-elle commenté, et ses moteurs qui l’ont encouragée à se battre pour elle vie, une partie de son message est lue.

Sans aucun doute, la célèbre femme est devenue un excellent exemple pour valoriser chaque instant de la vie!