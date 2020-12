W

hile nous avons le feu vert pour voir nos proches à Noël, le réveillon du Nouvel An doit être passé strictement dans votre bulle. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas encore avoir les genoux: il vous suffit de vous échapper dans un trou de cul douillet! Si vous y réfléchissez, c’est une mise à niveau sérieuse de vos plans habituels. Il n’y aura pas de foule, pas de boissons chères – et pas d’essayer de traquer le seul Uber vacant de Londres à 5 heures du matin. Ce sont des séjours confortables que nous recommandons:

La grange écologique des South Downs

(La grange grenier / kiphideaways.com)

Situé au cœur du parc national des South Downs dans l’East Sussex, à 10 minutes en taxi de Lewes, le Granary Barn est un refuge parfait à New York pour une bulle de six personnes maximum. La grange écologique convertie à trois lits dispose d’un extérieur revêtu de bois et d’un espace de vie ouvert et spacieux avec de grandes fenêtres, un plafond voûté et un poêle à bois confortable. Entouré d’anciens bois et de collines verdoyantes, vous n’aurez que l’embarras du choix pour les itinéraires de randonnée et de cyclisme à proximité.

Le chalet de Cornouailles

(

Cottage Moonshadow

/ Nick Isden (www.nickisden.com))

Évadez-vous en bord de mer dans cette charmante maison de pêcheur à proximité des belles plages de Cornouailles. Situé au cœur de St Ives, à 15 minutes à pied de la gare, le cottage Moon Shadow présente de jolis intérieurs inspirés de l’océan avec des notes de design industriel et regorge de restaurants et de boutiques à sa porte. Promenez-vous dans les rues pavées jusqu’aux plages de sable doré de Porthgwidden et Bamaluz ou du port pour faire sauter les toiles d’araignée le jour du Nouvel An.

La cabane du Suffolk

(

La cabane à chakra

/ canopyandstars.co.uk)

Entouré de champs de blé à perte de vue, The Chakra Shack est une charmante cabane isolée. Ce trou de boulon de campagne idéal pour une famille de quatre personnes comprend des baies vitrées et une grande terrasse en bois avec foyer pour vous garder au chaud tout en observant les étoiles la nuit. La cabine comprend un lit double et des lits superposés, un coin canapé, une salle de bains moderne et une cuisine équipée.

Le refuge du Hampshire

(La cabane dans les arbres en jachère / canopyandstars.co.uk)

Les couples à la recherche d’une fin romantique pour cette année tumultueuse devraient s’enregistrer à The Fallow Treehouse dans le Hampshire, qui se trouve dans les arbres surplombant le vignoble de Black Chalk et dispose d’une baignoire extérieure digne d’Instagram et d’un poêle à bois pour vous garder au chaud. Promenez-vous sur les berges voisines, promenez-vous dans les bois et parcourez autant de plonk local que vous le pouvez – la spécialité du vignoble est le vin mousseux anglais. Les oursons sont les bienvenus (et auront même leur propre chambre).

La retraite urbaine

(

Chambres Regal dans le nouvel hôtel le plus chaud de Londres

/ La maison de ville de Mayfair)

Vous ne voulez pas du tout vous éloigner de la ville? Réservez-vous dans le nouvel hôtel le plus en vogue de Londres, The Mayfair Townhouse, des propriétaires de Cliveden House et Chewton Glen. Situé dans 15 maisons de ville géorgiennes sur Half Moon Street, le décor d’Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest, les intérieurs royaux de l’hôtel et l’impressionnante collection d’art en font un lieu de retraite urbain fabuleusement boujee pour tous ceux qui souhaitent se livrer à une thérapie de vente au détail après le verrouillage. . N’oubliez pas de vous rendre dans le cœur et l’âme de l’hôtel, le Dandy Bar, pour des cocktails de fête.

L’évasion du Lake District

(

Manoir de Rothay

/ Polly Baldwin)

Enregistrez-vous au Rothay Manor, dans la région des lacs, pour des promenades hivernales et des plaisirs. Vous serez servi du vin chaud et des tartes hachées à votre arrivée, et plus tard traité à une réception au champagne avec musique live, suivi d’un menu de dégustation et d’un feu d’artifice sur la pelouse pour sonner le nouvel an. Le jour de l’An débutera avec un brunch tranquille et le temps d’explorer les environs – les rues d’Ambleside scintillent de lumières festives à cette période de l’année – puis accroupissez-vous dans le cinéma de l’hôtel avec du pop-corn et de la glace.

Séjour de deux nuits du 31 décembre au 2 janvier à partir de 930 £ par chambre, rothaymanor.co.uk

Le chalet des Cotswolds

(

Cottage Cotswolds à Button End

/ caninecottage.co.uk)

Situé dans le village pittoresque de Blockley, le cottage Button End accueillant les chiots est une base idéale pour explorer les Cotswolds et la campagne environnantes. À l’intérieur, les caractéristiques comprennent des plafonds à poutres apparentes, un escalier en pierre d’origine et une cheminée en briques apparentes, parfaites pour des soirées agréables sur des arrosages de vin rouge. Détendez-vous après de longues promenades hivernales en prenant un bain relaxant dans la luxueuse baignoire autoportante.