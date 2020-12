Des créateurs de Vikings, une nouvelle série sur la peste bubonique | INSTAGRAM

Après la fin de la célèbre série de History Channel Vikings, Michael Hirst, son créateur, a déjà un nouveau projet et il semble prometteur. Les Britanniques travaillent sur The Plague Year, une nouvelle mini-série des studios A + E également pour History Channel et qui traitera de la peste bubonique au XVIIe siècle à Londres.

Selon les informations du créateur, il agira en tant que producteur exécutif, tandis que Coleman Herbert (de Rectify, The K1lling, Big Love) participera en tant que scénariste. La publication souligne que The Plague Year n’aura que “quelques épisodes” en raison du récent changement de History Channel, qui vise à mettre de côté les productions avec des scripts de longue durée et à miser sur des contenus de qualité avec des scripts de courte durée dans le genre documentaire. un excellent pari pour le type de contenu consommé aujourd’hui.

La nouvelle série “L’année de la peste” a lieu à Londres en 1665, lors de l’une des pires épidémies de peste bubonique de tous les temps. Il montrera une société en crise qui voit les Londoniens quittant la ville en masse, tandis que ceux qui restent (que ce soit par choix ou non) voient leur détermination mise à l’épreuve et essaient d’avancer alors que les choses s’effondrent “, lit-on dans le synopsis officiel.

En plus de travailler sur cette mini-série, Hirst prépare un spin-off Vikings pour Netflix intitulé Valhalla, quelque chose que les fans attendent avec beaucoup d’enthousiasme.

Sorti en 2013, Vikings a diffusé un total de six saisons jusqu’à sa fin en 2019. La série raconte les aventures du héros Ragnar Lothbrok, de ses frères Viking et de sa famille, lorsqu’il se révolte pour devenir le roi des tribus vikings. Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgard et Alexander Ludwig jouent dans la production, également diffusée sur History Channel.

Vikings a été nominé pour 13 Emmy Awards après l’avoir brisé avec ses 6 saisons, et bien qu’il n’en ait remporté aucune, son grand succès est indéniable. En Amérique latine, il a été diffusé sur Fox, mais a connu son succès et sa portée mondiale avec son arrivée dans le catalogue Netflix, étant l’un des plus visionnés de tous les temps sur la plate-forme.

Pour l’instant, nous attendrons la nouvelle production également pour Netflix, “Vikings: Valhalla”, le spin-off de l’histoire principale. Ce sera différent des autres spin-offs puisque ce n’est pas une préquelle, c’est une suite. Situé plus de 100 ans après les événements survenus dans l’histoire originale et ce sera ce qui façonnera la fin de l’ère Viking, le tout au milieu d’un combat entre le Royaume-Uni et son scandinave habituel comme @ ltantes.

Son casting sera flambant neuf et comprendra de grands acteurs comme Justin Wilson, Yassica Switakowski, Mitcher Slatter, King Gummerus, Yvonne Mai, Bill Murray et Ethan Dillon.

Le 25 août, Netflix a annoncé que la production de la série avait redémarré après avoir été arrêtée par la pandémie de virus C0r0 et que le tournage avait déjà lieu en Irlande. Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour le spin-off, mais il devrait être publié à la fin de 2021 ou au début de 2022.

Ils sont sûrs d’être des divertissements incroyables et donneront de nombreuses heures de plaisir à ceux qui aiment ce type de spectacle.