ré

etectives traquent quatre suspects après qu’un homme de 28 ans ait été poignardé à plusieurs reprises lors d’une «attaque choquante et effrontée» dans un magasin de l’ouest de Londres.

Quatre suspects auraient tendu une embuscade à un homme de 28 ans dans un dépanneur à Ladbroke Grove le vendredi 13 novembre.

Alors que la victime entrait dans le magasin, quatre hommes qui se trouvaient dans une voiture à proximité qui l’attendaient, ont couru à l’intérieur et l’ont poignardé à plusieurs reprises, a déclaré la police métropolitaine.

Les suspects ont ensuite quitté les lieux dans une berline noire, se dirigeant vers le nord le long de Ladbroke Grove.

Les agents ont été appelés sur les lieux à 19 h 20 par le service d’ambulance de Londres.

La victime a été transportée à l’hôpital où elle est actuellement soignée pour 14 coups de couteau. Son état est stable.

DC Emily Martin, a déclaré: «C’était une attaque choquante et effrontée qui a eu lieu devant un personnel horrifié. Nous diffusons des images CCTV des suspects.

«J’apprécie que leurs visages ne soient pas visibles, mais j’espère que quelqu’un reconnaîtra leurs vêtements. Nous demandons également à un témoin spécifique de se manifester.

“Nous savons qu’un homme a quitté le magasin lorsque les suspects sont entrés, revenant peu de temps après leur départ. J’exhorte cette personne à contacter la police.”

Le premier suspect portait un haut à capuche de couleur sombre (capuche relevée) avec un logo blanc sur la poitrine gauche, un bonnet de couleur sombre (sous la capuche), un pantalon noir, des vêtements gris sous le pantalon, des gants en latex bleus, des chaussures de couleur foncée et un masque facial de couleur claire.

en relation

Le second portait un haut à capuche gris (capuche vers le haut) avec un emblème de couleur claire sur la poitrine gauche et trois bandes de couleur sombre sur le côté du haut à capuche, un pantalon de couleur sombre, des chaussures de couleur foncée avec des semelles de couleur claire et un masque de couleur sombre.

Le Met a déclaré que le troisième suspect portait un haut à capuche bleu (capuche relevée), une cagoule noire, un manteau noir avec une bordure en fourrure noire et un logo jaune / orange et noir sur le bras gauche, un pantalon noir avec une bande blanche sur l’extérieur de la jambe jusqu’au genou, chaussures de couleur foncée et gants noirs.

Le dernier suspect est décrit comme portant un haut à capuche noir (capuche relevée), un pantalon de couleur foncée avec un logo de couleur claire sur la cuisse gauche, des couleurs bordeaux sur les vêtements sous le pantalon, un masque blanc et des gants bleu / violet.

Quiconque dispose d’informations susceptibles d’aider la police est prié d’appeler le 101 ou de tweeter @MetCC et de citer la référence 7028/13 novembre. Sinon, veuillez contacter l’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.