Avec une pandémie mondiale en jeu et cette année électorale, les idées de façons sûres de voter étaient minces. Lorsque l’idée de voter par correspondance a été suggérée, il semblait y avoir soit un soutien massif, soit un profond scepticisme. Ajout de carburant à l’incendie – littéralement – une urne de vote à Boston a été détruite, ruinant des dizaines de bulletins de vote, ne faisant que créer plus de frustration pour les Américains et les fonctionnaires.

En conséquence, une enquête fédérale a été ouverte après l’acte délibéré apparent alors que le FBI et la police de Boston s’associent à la recherche de la personne responsable. L’incendie s’est déclaré tôt dimanche matin dans le quartier de Back Bay à Boston vers 4 heures du matin et au moment où les pompiers ont atteint son emplacement, des dizaines de bulletins de vote avaient déjà été détruits. Les photographies publiées montrent un suspect qui semble tenir quelque chose avec une flamme vive alors qu’il se dirigeait vers l’urne, selon le Daily Beast.

Le département des élections de Boston a publié sur Twitter que des dizaines de bulletins de vote avaient été détruits, mais 87 des 122 bulletins de vote à l’intérieur “étaient lisibles et pouvaient être traités”. Dans une déclaration conjointe du maire de Boston Marty Walsh (D) et du secrétaire d’État du Massachusetts William Galvin (D), “Ce qui s’est passé aux premières heures de ce matin à la boîte aux lettres de Copley Square est une honte pour la démocratie, un manque de respect pour la les électeurs remplissant leur devoir civique et un crime. “

Tout en examinant les images de surveillance, le FBI a noté: “C’est une priorité absolue de nos bureaux d’aider à maintenir l’intégrité du processus électoral dans le Massachusetts en appliquant énergiquement les lois électorales fédérales.” En attendant, les responsables électoraux de Boston demandent à toute personne ayant utilisé cet endroit après 14h30 samedi de les contacter pour recevoir un nouveau bulletin de vote. Bien que les bulletins de vote aient pu être détruits, la boîte de dépôt elle-même est restée en bon état et est toujours utilisée. Le département électoral de Boston a noté que toutes les boîtes sont «sous surveillance 24 heures sur 24 et vidées quotidiennement».

Bien que cet incident puisse être décourageant, ce n’est pas le seul du genre. Il s’agit au moins du deuxième incendie criminel présumé contre une urne électorale ce mois-ci selon le Washington Post, les Américains trouvant des moyens plus sûrs de voter tôt à la suite du COVID-19. En Californie du Sud, au moins 100 bulletins de vote ont été complètement détruits lorsqu’une autre boîte de dépôt a été incendiée.

Alors que le vote anticipé touche bientôt à sa fin, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les réseaux sociaux pour encourager leurs partisans à voter.