Des dizaines de personnes ont été transportées à la hâte d’un Walmart dans le Tennessee mercredi à la suite d’une situation de tir actif, selon plusieurs rapports. Amanda Hara de WVLT News a appris qu’entre 20 et 30 clients de Walmart à Sevierville, dans le Tennessee, étaient en sécurité dans le magasin Chick-fil-A qui se trouve juste à côté. Cody Cummings, le directeur de Chick-fil-A, a déclaré que deux hommes de Walmart se sont battus, ce qui a poussé l’un des hommes à sortir une arme à feu.

Cummings a également déclaré qu’un de ses employés se trouvait à l’intérieur du Walmart lorsque les clients ont été alertés par le haut-parleur qu’un homme avec une arme se déplaçait à l’intérieur du magasin. Une équipe SWAT a été mise en place dans la zone à la recherche du tireur. Selon le bureau du shérif du comté de Seviere, deux suspects sont en détention et il n’y a pas de danger permanent.

#BREAKING Possible tireur au Walmart de Sevierville selon le directeur de Chick-Fil-A à proximité. Il me dit que son restaurant héberge 20 à 30 personnes qui ont fui après que Walmart a annoncé qu’un homme armé se déplaçait peut-être dans le magasin. @wvlt https://t.co/VU9b4vDXv3 – Amanda Hara (@AmandaHara) 23 décembre 2020

“Nous avons certains des acheteurs qui sont venus de Walmart, et ils ont entendu ‘gun’ et ils ont couru immédiatement ici. Nous essayons de garder tout le monde à l’écart des fenêtres et des portes autant que possible», a déclaré David Simms. un autre directeur de Chick-fil-A via WATE TV. “Nous permettons à tout le monde d’appeler ses proches et de leur donner un verre d’eau ou quelque chose à manger et de faire en sorte que tout le monde se sente à l’aise.” Un des témoins a dit qu’elle était dans le parking quand elle a entendu des coups de feu.

Je demande à tous les patriotes qui prient de prier pour ma petite ville, Sevierville,

3 tireurs actifs chez Walmart, tirant au hasard.

J’étais juste là quelques heures plus tôt 😥. Les routes sont bloquées, 50 à 60 agents, l’hôpital est fermé à clé. # GodHaveMercy 😭 – “ JE SUIS A SoulSurvivor ” (@ B_Marie2020) 23 décembre 2020

“Mon amie depuis que nous avons 10 ans était toujours là-dedans, heureusement un gars l’a poussée par une porte latérale. Mais elle est extrêmement bouleversée en ce moment”, a déclaré Tracey Houston. «Il y a tous les flics à Sevierville qui travaillent là-bas en ce moment.» Un porte-parole de la police de Sevierville a déclaré qu’aucune personne blessée n’avait été signalée pour le moment.