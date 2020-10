À seulement une semaine des élections, le site Web de campagne du président Donald Trump a été brièvement piraté mardi soir. Les pirates, qui n’ont pas été identifiés, ont imité le FBI et le ministère de la Justice et ont repris des parties du site Donaldjtrump.com, y compris la page “À propos”, où un message anti-Trump et une arnaque pour collecter de la crypto-monnaie étaient affichés.

Déclarant que “ce site a été saisi”, un message qui est apparu brièvement sur le site de la campagne a déclaré que le monde en avait “assez” des “fausses nouvelles” diffusées par Trump et a déclaré “qu’il est temps de permettre au monde de connaître la vérité”. Apparaissant aux côtés des sceaux du FBI et du ministère de la Justice, les hackers ont affirmé avoir compromis des appareils appartenant au président et à sa famille et des informations qui “discréditent” le président.

Le site Web de la campagne Trump semble maintenant être en panne. Cela fait partie du message qui s’affichait sur le site il y a quelques minutes. pic.twitter.com/TR9GnpcMLb – Donie O’Sullivan (@donie) 27 octobre 2020

“Nous avons des preuves qui discréditent complètement M. Trump en tant que président. Prouvant son implication criminelle et sa coopération avec des acteurs étrangers manipulant les élections de 2020”, lit-on dans la page, alléguant également qu’elle détenait des informations sur les origines du coronavirus. “Les citoyens américains n’ont pas le choix. Aujourd’hui est le jour – le monde entier peut décider s’ils veulent ou non connaître la vérité.”

Sous le message, les pirates ont partagé deux adresses liées à la crypto-monnaie Monero, que CBS News note “sont difficiles à suivre, ce qui en fait une crypto-monnaie préférée parmi ceux qui cherchent à protéger leur anonymat, y compris les fraudeurs cherchant à convaincre les gens de leur envoyer de l’argent irrécupérable. ” Il a également été associé aux attaques de ransomwares et aux marchés illicites du Dark Web. Les hackers ont demandé que de l’argent soit déposé dans l’un ou l’autre de deux comptes – l’un étiqueté «Oui» pour ceux qui souhaitaient que les «informations strictement classifiées» soient divulguées, et le second étiqueté «Non» pour ceux qui voulaient qu’elle soit gardée secrète.

Selon NBC News, le site a été mis hors ligne après quelques minutes à peine après avoir été restauré sans le message piraté. Dans un communiqué, Tim Murtaugh, le porte-parole de la campagne Trump, a déclaré que “le site Web avait été dégradé et nous travaillons avec les autorités chargées de l’application de la loi pour enquêter sur la source de l’attaque”. Il a ajouté qu’il n’y avait “aucune exposition à des données sensibles car aucune de celles-ci n’est réellement stockée sur le site. Le site Web a été restauré”.