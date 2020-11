Ils demandent une réduction de leur loyer et des frais de scolarité de 9000 £ après l’arrêt des cours en face à face et une série de problèmes avec leur logement.

Les étudiants sont arrivés à la tour OwensPark, que l’université a déclaré inoccupée, jeudi à 10 heures du matin, dévoilant de grandes bannières et des fusées éclairantes depuis ses fenêtres.

Ils ont déclaré qu’ils respectaient les directives relatives aux coronavirus et qu’ils avaient suffisamment de nourriture et de fournitures pour rester au moins une semaine.

“Nous avons suffisamment de ressources et de financement de solidarité d’autres groupes pour signifier que nous pouvons rester ici aussi longtemps que possible et pour être honnête, c’est plus agréable que mes salles habituelles”, a déclaré Ben McGowan, étudiant en politique et en sociologie.

«Nous avons eu des conditions d’hébergement épouvantables allant des inondations aux fuites et aux infestations de rats.

«Nous avons un réseau de soutien en santé mentale qui manque gravement de ressources, même si la santé mentale des étudiants n’a jamais été aussi difficile.

“La semaine dernière, il a atteint le point d’ébullition avec les clôtures autour du campus – maintenant on s’attend à ce que nous payions un loyer pour décembre, alors que les directives du gouvernement signifient que nous ne serons même pas dans les salles universitaires pendant tout le mois de décembre.”

Les étudiants en Angleterre se verront attribuer des dates de départ échelonnées pendant une «fenêtre de voyage» entre le 3 et le 9 décembre afin de pouvoir rentrer chez eux après le verrouillage de quatre semaines.

M. McGowan a déclaré que l’université avait refusé à plusieurs reprises de rencontrer les étudiants sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés – les étudiants recherchant 40% de réduction sur leurs factures de loyer.

“Nous avons estimé que la seule option qui nous restait était une action directe, nous continuerons donc à occuper le bâtiment jusqu’à ce qu’ils acceptent de nous rencontrer”, a déclaré M. McGowan.

Un porte-parole de l’Université de Manchester a déclaré: «Nous sommes au courant de la manifestation d’une poignée d’étudiants dans un immeuble résidentiel vide.

«Nous leur avons clairement indiqué qu’ils ne devraient pas être là et qu’ils pourraient également enfreindre les réglementations nationales en vigueur sur la protection de la santé.

“Nous nous engageons déjà avec les représentants élus des syndicats étudiants sur bon nombre des questions mises en avant par les manifestants. L’Université est pleinement engagée en faveur de la liberté d’expression.”