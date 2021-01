Le professeur de Harvard Avi Loeb pense que la preuve de la vie extraterrestre a atteint la Terre en 2017. Loeb décrit sa preuve de contact extraterrestre dans son nouveau livre à venir, Extraterrestrial: Le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre. Le cas de Loeb repose principalement sur son affirmation selon laquelle un astéroïde inhabituel qui est passé près de la terre en 2017 était un déchet extraterrestre.

L’astéroïde Loeb a fait la une des journaux à l’époque, les scientifiques notant qu’il était inhabituel par sa forme, son apparence et sa trajectoire. Avec quelques années pour examiner les preuves maintenant, Loeb fait valoir qu’il s’agissait d’une technologie abandonnée. L’éditeur Houghton Mifflin Harcourt a maintenant révélé le premier teaser du livre de Loeb, qui sortira à la fin de ce mois. Il lit: “Il n’y avait qu’une seule explication concevable: l’objet était un morceau de technologie avancée créée par une civilisation extraterrestre lointaine.”

Au moment où l’objet au centre du livre de Loeb passait devant la Terre, il était décrit comme “en forme de cigare” – rare dans l’espace, où les forces de gravité et d’inertie forcent presque toujours les objets à prendre une forme quelque peu ronde. Il a également été noté que l’objet “n’a laissé aucune traînée de gaz ou de débris dans son sillage”, contrairement à de nombreux autres astéroïdes. Enfin, l’objet se déplaçait rapidement et suivait «une étrange orbite», ce qui est particulièrement remarquable maintenant que les scientifiques tentent de cataloguer tous les objets spatiaux qui se rapprochent de la Terre en routine.

Le livre de Loeb promet plus de détails sur l’objet mystérieux, et plus de spéculations également. Selon son éditeur, “Loeb emmène les lecteurs dans l’histoire passionnante du premier visiteur interstellaire à être repéré dans notre système solaire. Il expose sa théorie controversée et ses implications profondes: pour la science, pour la religion et pour l’avenir de notre espèce et notre planète.”

Bien que Loeb soit loin d’être la première personne à écrire un livre spéculant sur la vie au-delà de la Terre, il est exceptionnellement bien établi dans le domaine pour un tel projet. Loeb est le président du département d’astronomie de Harvard, le directeur fondateur de Black Hole Initiative de l’école et directeur de son Institute for Theory and Computation. En plus de ses autres distinctions et qualifications, il est l’auteur de quatre livres et de centaines d’articles universitaires, ce qui fait de lui une voix éminente pour faire de telles spéculations audacieuses.

Le livre de Loeb est intitulé Extraterrestrial: Le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre. Il sera disponible en formats papier, numérique et livre audio le 26 janvier 2021.