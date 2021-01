Pour les fans de films d’horreur, YouTube proposera une série entièrement gratuite de classiques d’Universal Pictures tels que le docteur Frankenstein, Dracula ou The Invisible Man de ce vendredi 15 janvier au dimanche 17 janvier.

Le cycle du film, qui Vous pouvez le voir via le compte YouTube Fear: The Home of Horror, est l’occasion pour les fans de ce genre de se délecter de ces joyaux de l’industrie cinématographique.

15 janvier

Dracula (1931), est le classique avec lequel Béla Lugosi, l’acteur qui avait déjà joué le comte dans la pièce du même nom, est devenu célèbre en 1927. Un avocat nommé Renfield se rend en Transylvanie pour affaires avec le comte Dracula (Lugosi). Les villageois l’avertissent de ne pas aller au château car ils croient qu’il y a des vampires dans les lieux. Il est inspiré du roman de Bram Stoker.

La momie (1932) est réalisé par Karl Freund et met en vedette Boris Karloff, Zita Johann, David Manners et Edward Van Sloan. Imhotep est un prêtre de l’Égypte ancienne qui est ressuscité lorsque les archéologues ont lu à haute voix un papyrus trouvé à côté de son sarcophage. C’était un sort pour le ressusciter.

16 janvier

Frankenstein(1931) est une adaptation de la pièce de Peggy Webling, elle-même basée sur le roman Frankenstein ou le moderne Prométhée de Mary Shelley. Le film met en vedette Boris Karloff et Colin Clive. Le Dr Henry Frankenstein est un scientifique qui crée un corps humain, dont les parties ont été secrètement collectées et provenant de diverses sources.

La mariée de Frankenstein (1935) est la suite du film de 1931, où Boris Karloff et Colin Clive ont continué dans les rôles principaux. Le film met également en vedette Elsa Lanchester, qui joue Mary Shelley et la petite amie du monstre.

17 janvier

L’homme invisible (1933) est une adaptation d’un roman de HG Wells sur un homme qui a la capacité de se rendre invisible. Le film est réalisé par James Whale et met en vedette Claude Rains et Gloria Stuart.

Loup-garou(1941) est un film réalisé par George Waggner et avec Lon Chaney Jr., Claude Rains et Bela Lugosi. Le fils et héritier d’un seigneur anglais retourne au manoir de son père au Pays de Galles après avoir passé ses dernières années en Amérique. Lors de la foire aux gitans, le jeune homme est mordu par un loup.

Abbott et Costello contre les fantômes (1948) est un film réalisé par Charles Barton. Bud Abbott, Lou Costello, Lon Chaney Jr et Bela Lugosi sont les vedettes, entre autres. Les corps du comte Dracula et du monstre de Frankenstein voyagent aux États-Unis depuis Londres pour être exposés au Museum of Terror. Chick et Wilbur sont les transporteurs désastreux chargés de les y amener.

