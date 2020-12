Nos cuisiniers célèbres préférés vendent plus de leurs livres avant Noël qu’à tout autre moment de l’année, mais sont-ils bons?

Nos écrivains ont essayé les derniers livres, avec des résultats surprenants …

James May – oui, lui de Top Gear – a publié un livre de cuisine avec 60 recettes «n’importe quel idiot peut faire». J’en ai essayé trois et je peux confirmer que, oui, cet idiot pourrait les fabriquer.

Je suis beaucoup trop vieux pour admettre que je n’ai jamais fait un rôti si dirigé directement vers la section des rôtis (les autres sections sont les plats de pub, la fusion asiatique, les choses spongieuses, la soirée au curry et les sauveurs de placards – ce qui implique beaucoup plus de spam que espère jamais voir).

J’ai fait un rôti de noix, du chou-fleur et des pommes de terre rôties. Tous, à l’exception des pommes de terre rôties, étaient simples et savoureux – je blâme mon four capricieux pour les pommes de terre, plutôt que mai.

Oh cuisinier! est vraiment utile, avec des notes pratiques sur le kit essentiel, les horaires et les mesures, et rempli de choses que vous voulez vraiment faire – crumble aux pommes, tartes au poisson, shakshuka. C’est un peu blokey, et ce sera beaucoup trop simple pour certains, mais pour les idiots (ou, comme j’aime les appeler, les débutants) c’est un cadeau idéal.

La tarte aux pommes rustique, utilisant de la pâte feuilletée achetée et prête à rouler (génie), était un jeu d’enfant à préparer et à dévorer quelques secondes après être sortie chaude et feuilletée du four. Son allure impressionnante lui garantit une place permanente dans mon répertoire.

Rouleaux de lasagne aux pâtes cuites au four – rouleaux de lasagnes à la viande de saucisse, aux champignons et aux épinards à la sauce tomate – étaient juste assez compliqués pour me donner l’impression que je faisais un effort, même si la sauce tomate aurait dû être cuite beaucoup plus longtemps que les 15 minutes stipulées. . Je vais ensuite essayer l’agneau rôti lentement de Mary avec ratatouille et pouding aux pommes brioche et frangipane.

L’introduction met l’accent sur la gamme internationale des recettes végétariennes, alors que le nom imprudent d’Ottolenghi laisse tomber les restaurants éloignés dont il a été inspiré. Le chou à la crème de gingembre et à l’huile anesthésiante était simple à bruisser, et une friandise acidulée et juteuse. Les steaks Portobello (champignons) avec une garniture de graines de cumin et de coriandre et de la tomate étaient délicieux sinon photogéniques.

Les haricots verts grillés à cuisson lente étaient beaucoup trop citronnés, mais compensés par un tas de rondelles d’oignon frit (assaisonnées de curcuma et de babeurre), qui étaient extrêmement faciles à préparer, magnifiques à regarder et un triomphe de texture et de goût. Cela vaut la peine d’obtenir les quelques ingrédients supplémentaires nécessaires, même si mes amis se plaignent qu’il y en a trop.

Nigella nous traine-t-elle? Cela peut sûrement être la seule explication de son nouveau curry, fabriqué à partir de vieilles peaux de banane. Au début, j’ai essayé de garder l’esprit ouvert, le reste des recettes Cook, Eat, Repeat sont des succès – macaroni au fromage au crabe, crème caramel pour une personne et spaghettis à la betterave – écrits dans un style lyrique qui vous inspire à cuisiner même si, comme moi, vous n’aimez pas suivre les recettes. Comme j’avais tort.

Contrairement au reste des recettes du livre, qui sont clairement présentées, celle-ci est écrite en prose, comme un rêve fébrile. Vous devez feuilleter vers une autre page pour savoir comment faire la pâte d’épices, ce qui est ennuyeux. Nigella dit que rien ne la rend plus heureuse que de préparer un repas avec des restes réutilisés. Je pense qu’elle a besoin d’élever ses standards de bonheur.

Peu importe d’essayer d’arrêter le gaspillage alimentaire, ce curry est allé directement à la poubelle. La base de chou-fleur et d’épices est fine mais elle est complètement ruinée par les peaux fibreuses et amères (qui ne ressemblent d’ailleurs en rien aux aubergines, à la nigelle).

Le reste du livre compense cette lacune. Il est divisé en chapitres imaginatifs, y compris «une défense aimante de la nourriture brune», avec de belles images et une recette géniale pour le bhorta au doigt de poisson (épinards, épices et le meilleur de Captain Birds Eye) que j’ai fait pour que mon partenaire me rachète après l’avoir soumis à un curry dont on ne parlera plus jamais.

Je ne suis pas boulanger, c’est la première chose à dire. Mais ce n’est pas tout à fait ce que j’imaginais un livre de pâtisserie. C’est un vieux mélange amusant, du gâteau Tottenham avec crème anglaise (un retour aux dîners d’école de Nadiya) aux nouilles au poulet teriyaki (vous les faites cuire dans le plat avec le poulet), mais ses diamants au curcuma et au gingembre, une torsion sur une friandise libanaise, intriguée moi.

C’est ridiculement facile et végétalien, si vous vous en souciez. Aussi sucré que le baklava, plus dense (mais plus léger) qu’une tarte au four, il a une note salée indéniablement bizarre mais plus savoureuse en raison du curcuma. Astuce: une fois refroidis, placez-les dans un Tupperware et ignorez-les jusqu’au lendemain, moment auquel la poussière de l’épice s’est dissipée et le gingembre parfumé est apparu. Excellent avec du café.

C’est une tradition festive: les livres de cuisine de Jamie Oliver sont des best-sellers de Noël. J’ai choisi de faire son steak poêlé et son chimichurri rouge sur une base de patate douce pour le déjeuner du dimanche. Les ingrédients étaient peu nombreux et bon marché – un plus. Servir après près d’une heure de hachage et de mélange – le guide de 20 minutes me semblait optimiste (bien que je puisse être lent).

Cependant, cela en valait la peine, même en dépit d’être tiède après quelques lisseries pour sa séance photo. Le steak et la patate douce sont copieux et bien mis en valeur avec une sauce légèrement épicée. Jamie dit que c’est son livre «le plus ciblé» à ce jour, mais il semble un peu dispersé. Il est divisé en 18 sections d’agrafes de héros douteuses (le chou-fleur est-il vraiment le héros de n’importe qui?) Et chaque page est très différente, ce qui rend la navigation un peu étrange. Malgré quelques appréhensions, je suis fan de Jamie et je referais son savoureux chimichurri.

La série de boîtes à rôtir à un pot d’Iyer est devenue ma boîte à lunch au fil des ans (une tactique sans vergogne pour économiser sur la vaisselle), alors j’ai sauté sur l’occasion de donner à mon repas de midi un coup de pouce exotique avec sa nouvelle édition autour du monde .

Naturellement, la photo de couverture aux couleurs de l’arc-en-ciel – un plat de morue rôtie du Moyen-Orient – a été ma première tentative en soirée. Ce qui était chanceux, puisque ma livraison Oddbox venait de débarquer à ma porte contenant de la grenade et du chou-fleur. Mon Sainsbury’s local n’avait plus de filets de morue, alors j’ai remplacé l’aiglefin et j’ai remplacé l’épice ras el hanout par du paprika et de la coriandre, que j’avais déjà sur mon étagère à épices. Le résultat final était toujours aussi piquant et vibrant qu’elle le suggère dans ses instructions.

La meilleure partie? Le temps de cuisson pour la plupart des recettes est de 25 minutes, le même que pour un cours Fiit, ils font donc le héros parfait en milieu de semaine. Avoir la moitié pour le dîner et le reste pour le déjeuner. Même quand je suis zoné après une séance d’entraînement, je peux à peu près laver l’estomac dans une casserole.

Alors que Tom Kerridge de la télévision est un type facile à vivre, le livre de cuisine Tom Kerridge ne l’est pas. Les recettes de son «pub» deux fois étoilé au Michelin nécessitent une cuisine de qualité militaire – allumez votre scellant sous vide – et si vous n’êtes pas dans une relation dévouée avec votre boucher, une avec une réserve de têtes de porc et graisse caul, oubliez ça.

En choisissant de faire un pigeon et du foie gras en croûte – hilarante le plat le plus simple du livre – j’ai vu que Kerridge n’avait pas vraiment donné une idée des horaires, probablement pour éviter d’effrayer les parieurs. Finissant des résultats mi-morts à médiocres après cinq heures de travail servile, je me suis rendu compte à quel point cette bible de finesse était une petite ruse intelligente. C’est une ode tout à fait convaincante à la raison pour laquelle nous allons au restaurant en premier lieu.