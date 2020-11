H

Des livres volés lors d’un raid dans un entrepôt dans l’ouest de Londres – y compris des œuvres rares de Galileo et de Sir Isaac Newton – ont été rendus à leurs propriétaires après avoir été retrouvés enterrés sous un sol carrelé dans une maison rurale de la Roumanie.

Environ 240 livres «irremplaçables», d’une valeur d’environ 2,5 millions de livres sterling, ont été pris dans un braquage sophistiqué dans un entrepôt de Heathrow en attendant d’être expédiés à une vente aux enchères aux États-Unis en janvier 2017.

Les voleurs ont creusé des trous dans le toit et ont fait une descente en rappel pour éviter les détecteurs de mouvement, remettant le transport dans 16 grands sacs.

Ils comprenaient des œuvres de l’astronome italien Galileo du XVIIe siècle, du mathématicien et astronome Sir Isaac Newton et du peintre espagnol de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle Francisco Goya.

Ils ont été introduits clandestinement en Roumanie par un groupe du crime organisé et retrouvés cachés sous terre à Neamt, en Moldavie, le 16 septembre de cette année.

Le mois dernier, douze hommes – tous de nationalité roumaine – ont été emprisonnés pour des cambriolages commerciaux à travers le Royaume-Uni à Kingston Crown Court.

Le tribunal a appris que, parmi leurs raids, il y avait le «ciblage délibéré» du centre de dédouanement Frontier Forwarding à Feltham, où étaient stockées les œuvres d’une «immense importance culturelle».

Le spécialiste de la criminalité sud du Met s’est rendu à Bucarest pour procéder officiellement à l’identification des livres.

L’inspecteur-détective Andy Durham et son équipe ont rencontré quatre des cinq victimes ainsi que des collègues de la direction du crime organisé et du terrorisme de Roumanie à la Bibliothèque nationale de Roumanie.

Malheureusement, 83 livres ont subi des dégâts d’eau et de moisissure en raison de la façon dont ils avaient été stockés. Vingt-huit ont subi des dommages importants et deux sont irréparables.

Ils appartenaient à trois libraires, deux italiens et un allemand, et les livres ont ensuite été retrouvés enterrés sous une maison dans la campagne roumaine.

L’une des victimes, Alessandro Riquier, a déclaré: «Après trois ans et demi, cette terrible histoire a finalement une fin très heureuse.

«Je suis allé à Bucarest plein d’espoir mais aussi un peu effrayé par les livres endommagés.

«J’étais très excité et ce fut une grande joie de gérer à nouveau mes livres et de voir qu’à part un livre manquant et quatre livres avec des dommages variables, tous les livres étaient en bon état.

DI Durham, qui a dirigé l’enquête, a déclaré: «C’était très agréable de voir la joie de chaque victime d’être réunie avec ces livres irremplaçables.»