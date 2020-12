La police locale a été obligée de refouler des personnes qui avaient voyagé d’aussi loin que Londres, après que plus de 500 voitures ont bordé les routes menant au parc national mardi.

La police de Dyfed-Powys a déclaré qu’un homme avait conduit du Hertfordshire pour marcher jusqu’à Pen-y-Fan, tandis qu’un minibus de ménages mixtes s’était rendu dans la région depuis Cheltenham, Gloucestershire.

Les Londoniens faisaient partie de l’afflux, a rapporté la BBC, même si les voyages non essentiels ne sont pas autorisés en vertu des règles de niveau 4 de la capitale.

(

Les gens font de la randonnée Pen y Fan alors que la neige tombe sur le parc national de Brecon Beacons, au Pays de Galles

/ PA)

Les forces galloises ont émis des avis de sanctions fixes pour certaines infractions, bien que de nombreuses personnes aient écouté les conseils et se soient retournées pour rentrer chez elles après avoir vu des officiers dans la région, a déclaré un porte-parole.

Les restrictions de niveau d’alerte 4 – un verrouillage national – sont entrées en vigueur dans tout le pays de Galles le 20 décembre.

En vertu de ces mesures, les déplacements ne sont autorisés qu’avec une excuse raisonnable telle que des responsabilités familiales ou du travail.

Les gens sont autorisés à faire de l’exercice aussi souvent qu’ils le souhaitent, mais ils doivent commencer et finir de chez eux. Ils ne devraient faire de l’exercice que seuls ou avec un membre de leur ménage ou soutenir la bulle.

L’inspecteur Andrew Williams, de l’équipe des opérations spécialisées de la police Dyfed-Powys, a déclaré: «Nous effectuons des patrouilles à haute visibilité à Storey Arms et dialoguons avec les gens pour leur rappeler leurs responsabilités de respecter les restrictions de verrouillage du gouvernement gallois.

«Il y a quelques centaines de véhicules dans la région.

«Les agents ont parlé à un homme qui avait conduit du Hertfordshire pour marcher jusqu’à Pen y Fan, tandis qu’un minibus de personnes de ménages mixtes avait voyagé de Cheltenham.

«Des avis de pénalités fixes ont été et seront émis pour ces violations flagrantes où l’engagement échoue, mais la grande majorité des gens écoutent les conseils et lorsqu’ils se présentent et voient des véhicules RPU sur le site, ils font demi-tour et rentrent chez eux – ce qui est l’objectif de nos patrouilles à haute visibilité. »

Le Conseil du comté de Powys a déclaré que le Pays de Galles n’était «pas ouvert» aux visiteurs en provenance d’autres régions du Royaume-Uni, sauf pour des raisons essentielles.

Cllr Graham Breeze, détenteur de portefeuille pour la gouvernance d’entreprise, l’engagement et les services de réglementation, s’est dit «choqué» de voir un grand nombre de personnes se rendre aux Brecon Beacons pour «profiter de la neige».

«Nous savons tous que sortir et se déplacer est bon pour votre santé mentale, mais veuillez respecter les règles et rester près de chez vous», a-t-il déclaré.

«Nous sommes au niveau d’alerte 4 pour une raison, car il y a eu un énorme pic dans les cas de Covid-19 qui affecte toutes les régions du Pays de Galles.

«Cela met une pression énorme sur nos services de santé et de soins sociaux et met en danger la vie de nos résidents les plus vulnérables.

«Powys a de beaux endroits à visiter, mais ils seront toujours là pour en profiter après la diminution du grand nombre de cas de coronavirus, tandis que certains de vos parents et amis ne le seront peut-être pas s’ils finissent par attraper cette maladie mortelle.

«Nous avons besoin que chacun joue son rôle et reste à la maison au cours des jours et des semaines à venir – aussi tentant soit-il de se diriger vers les montagnes, les collines et les lacs du comté.»