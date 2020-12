Des manifestants à Toronto, au Canada, ont parcouru le Fairview Mall mercredi dans le cadre d’une manifestation anti-vaccination. Le groupe vêtu uniformément d’une combinaison blanche et de masques blancs sans expression, marchant avec un pas de zombie. Ils voulaient apparemment exprimer leur peur que le public soit irréfléchi en acceptant le vaccin COVID-19.

Au moins 13 personnes vêtues de blanc ont pris part à la manifestation de mercredi à Toronto, à en juger par des vidéos publiées sur des groupes de médias sociaux locaux. D’autres semblaient être impliqués dans la manifestation sans porter de costumes, alors qu’ils tournaient autour du groupe pour prendre des photos. Alors que les manifestants faisaient leur étrange procession à travers le centre commercial, ils étaient accompagnés d’une voix profonde et déformée jouant à travers un haut-parleur.

«Penser par vous-même met en danger le bien commun», dit la voix. “Le contact corporel cause de la souffrance.” Certains spectateurs ont semblé déconcertés par la manifestation, que les participants ont dû expulser, comme le disait parfois l’enregistrement: “C’est une protestation” pour clarifier.

Parmi les autres slogans que la voix enregistrée a lancés, mentionnons: «Tout le monde aime les sociétés pharmaceutiques», «Interroger le vaccin est un meurtre», «L’expression faciale est excessive» et «L’isolement cellulaire est sûr». Il a ajouté: «Interroger les masques est un meurtre» et «Les grandes entreprises sont essentielles. Le gouvernement est essentiel.

Les manifestants ont finalement été invités à partir et escortés hors du centre commercial par des agents de sécurité. Toute la manifestation s’est terminée publiquement par une accolade de groupe, selon un rapport du BlogTO de Toronto. Pourtant, la présentation théâtrale présentait un risque de propagation du coronavirus à elle seule.

Les commentateurs en ligne ne semblaient pas plus impressionnés par la manifestation que ceux du centre commercial mercredi. Sur le groupe Facebook “Weird Toronto”, une personne a commenté: “C’est la plus grande parade grinçante de l’année!” Un autre a écrit: «Ils ressemblent davantage à des artistes de performance comme Blue Man Group ou Jabborwockee. Si je les voyais en faisant des emplettes, je ne penserais pas immédiatement à la« protestation »quand je regardais ces gens. Ils ressemblent plus à des geeks de théâtre essayant de jouer en toute sécurité. pendant une pandémie. “

Cette manifestation rejoint une série de manifestations similaires partout dans le monde alors que les gens s’irritent contre les changements dans leur vie imposés par la pandémie de coronavirus. Cependant, le sentiment est controversé pour son aversion pour les données scientifiques et son penchant pour les théories du complot.

La distance sociale et le port de masques faciaux en public restent les recommandations les plus élevées des experts en santé publique du monde entier alors que la pandémie de coronavirus s’aggrave. Des organisations scientifiques telles que le Center for Disease Control and Prevention offrent des explications complètes sur le fonctionnement des vaccins et la manière dont leur sécurité a été testée pour les lecteurs à tous les niveaux de formation médicale.