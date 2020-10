Les manifestants ont démoli les statues des anciens présidents Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt dimanche soir à Portlant, Oregon. La manifestation a été appelée «Journée de la rage autochtone» par les organisateurs, selon KGW, affilié local de NBC News. La police a ensuite qualifié le rassemblement d’émeute.

Les manifestations à Portland ont ralenti mais n’ont jamais cessé depuis le 25 mai, lorsque la police de Minneapolis a assassiné George Floyd. Les divisions politiques dans la ville ont pris une forme violente dans les rues, et ce week-end, des manifestants sont sortis pour s’opposer à Columbus Day et au colonialisme en général. Portland, Oregon est l’une des nombreuses villes des États-Unis à avoir remplacé le jour de Christophe Colomb par la journée des peuples autochtones, estimant qu’il n’est pas juste de célébrer Christophe Colomb en raison de ses actions violentes. Pourtant, certains spectateurs étaient perplexes lorsque les manifestants ont déchiré des statues apparemment sans rapport.

(Photo: Nathan Howard / .)

La manifestation de dimanche soir a été initialement organisée par un groupe local appelé Generational Resistance, qui a publié des articles sur l’événement sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si des membres de la Résistance générationnelle ont été impliqués dans la destruction des biens plus tard dans la nuit. Certains rapports ont noté que le message du groupe a averti tous les Amérindiens qui pourraient être présents que cela “pourrait ne pas être le meilleur événement pour apporter des choses qui sont sacrées pour vous”, cependant, il est intéressant de noter qu’il pleuvait.

Quoi qu’il en soit, la police a noté que le «vandalisme» commençait vers 23h40, y compris certaines personnes «essayant d’abattre une statue avec une chaîne». Ils ont averti tous les vandales de cesser, ou de faire face à «des citations, des arrestations et des agents de contrôle des foules, y compris, mais sans s’y limiter, les gaz lacrymogènes et les armes à impact».

Des photos prises plus tard ont montré la statue de Lincoln avec sa tête posée sur le sol et ses pieds toujours attachés à son piédestal. Pendant ce temps, la statue de Roosevelt avait été tirée sur le côté et la base avait été peinte en orange. De plus, les portes d’entrée en verre de la Oregon Historical Society ont été brisées.

Les imbéciles de la gauche radicale à Portland ne veulent aucune aide de la vraie application de la loi que nous fournirons instantanément. Voter! https://t.co/WHvhZpyqAG – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 12 octobre 2020

Alors que les coupables n’ont pas été identifiés ou trouvés, le président Donald Trump a tweeté à propos des manifestations lundi, accusant «les imbéciles de la gauche radicale». Il a également proposé d’envoyer les autorités fédérales pour contrôler les fréquentes manifestations dans la ville. Trump a été très critique à l’égard de Portland tout au long de l’été. En août, il a même fait l’éloge d’une caravane de contre-manifestants qui l’ont soutenu alors qu’ils voyageaient de l’extérieur de l’État. Leur présence aurait ajouté à la violence dans la ville et aurait pu contenir des «Proud Boys», auxquels Trump s’est adressé lors du débat sur l’élection présidentielle de 2020.