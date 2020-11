T

Les manifestants pro-démocratie hai ont été confrontés dimanche à la police anti-émeute et aux canons à eau alors qu’ils tentaient de s’approcher du Grand Palais de Bangkok pour remettre des lettres sur leurs griefs politiques adressées au roi du pays.

Les manifestants avaient écarté un bus qui servait de barrière pour tenter de se rapprocher du palais, qui abrite les bureaux royaux.

Ils s’étaient rencontrés plus tôt au Monument de la Démocratie de Bangkok et avaient défilé alors que l’obscurité tombait, poussant une première ligne de police mince.

La police a déployé les canons à eau pendant une courte période et il n’était pas clair si quelqu’un avait été blessé dans le chaos.

Le mouvement pro-démocratie thaïlandais a lancé un défi audacieux pour réformer la monarchie avec des manifestations presque quotidiennes.

Dimanche a marqué la deuxième fois que des canons à eau ont été utilisés contre eux pendant plusieurs mois de manifestations.

Les manifestants suppriment les défenses de barbelés alors que la police les transforme en canon à eau

Le mouvement dirigé par les étudiants, qui s’est emparé de l’initiative politique pendant plusieurs mois, a exercé une pression suffisante sur le gouvernement du Premier ministre Prayuth Chan-ocha pour demander au Parlement de traiter au moins certaines de ses revendications.

Ils demandent la démission de M. Prayuth, des modifications de la constitution pour la rendre plus démocratique et des réformes de la monarchie pour la rendre plus responsable.

Les manifestants pensent que M. Prayuth manque de légitimité parce qu’il est arrivé au pouvoir après une élection l’année dernière dont les règles ont été établies sous le régime militaire.

M. Prayuth, en tant que chef de l’armée en 2014, a mené un coup d’État évincant un gouvernement élu, puis a dirigé la junte qui dirigeait le pays jusqu’aux élections de l’année dernière.

Une nouvelle constitution a été mise en vigueur par la junte que les manifestants considèrent également comme illégitime et anti-démocratique.

La troisième revendication, appelant à une réforme de la monarchie, est la plus controversée. La monarchie a toujours été une institution intouchable, considérée par la plupart des Thaïlandais comme le cœur et l’âme de la nation. Une loi de lèse-majesté impose une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans pour quiconque diffame le roi ou sa famille proche.

Un manifestant pro-démocratie s'entretient avec un policier lors d'une manifestation anti-gouvernementale à Bangkok

Jusqu’à ce que les manifestants soulèvent la question, la critique publique de l’institution royale était pratiquement inconnue.

Alors que les manifestants ont de plus en plus mis la question de la monarchie au premier plan, ils ont été sérieusement repoussés. Même le principal parti d’opposition, par ailleurs favorable à leurs autres points, a déclaré qu’il ne voulait pas modifier les lois couvrant la monarchie, et les royalistes ont commencé à organiser des contre-manifestations.

Le Parlement a accepté de débattre de la modification de la constitution et les dirigeants politiques discutent de la mise en place d’un comité de réconciliation, un effort qui jusqu’à présent a été rejeté par les manifestants.

Mais M. Prayuth a insisté sur le fait qu’il ne démissionnerait pas, et tout effort pour réformer la monarchie semble être une impasse, laissant la situation dans l’impasse.