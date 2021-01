W

Nous faisons tous des choix plus écologiques en matière de mode, alors pourquoi votre garde-robe d’entraînement devrait-elle être différente?

Traditionnellement, la plupart des vêtements de sport flatteurs et moulants que nous adorons ont été fabriqués à partir de tissus synthétiques non biodégradables tels que le nylon et le polyester, qui consomment beaucoup d’énergie et qui dépendent des combustibles fossiles, ce qui signifie, inutile de le dire, ils ne sont pas gentils avec l’environnement.

La bonne nouvelle est qu’il existe un certain nombre de nouvelles étiquettes durables avisées qui offrent une alternative, avec autant de soutien et autant de points de style, afin que vous puissiez être plus respectueux de l’environnement la prochaine fois que vous mettez à jour votre kit d’ajustement.

Pour vous guider sur votre chemin, nous avons rassemblé certains de nos favoris – ils ne sont peut-être pas tous parfaits, mais ces marques font des choix consciemment plus intelligents en matière de matériaux et de chaîne d’approvisionnement. De plus, nous avons personnellement soumis les articles de chaque marque au test de transpiration, vous pouvez donc être sûr qu’ils valent votre argent durement gagné.

Vêtements de sport SOS

(Vêtements de sport SOS)

La marque durable basée à Londres, SOS Activewear, utilise des matériaux issus de plastique océanique régénéré et de chutes de tissu jetées pour créer des équipements d’entraînement incroyablement flatteurs.

Le legging Vaquita Power (75 £, ci-dessus) offre une taille haute parfaite et une forme sculptante des fesses. Notre article préféré dans la collection doit être le soutien-gorge de sport Minke (55 £, également ci-dessus) en bleu avec des bretelles contrastantes blanches et noires – il est parfait pour un cours de yoga, de barre ou de Pilates à la pause-déjeuner pendant la WFH. Découvrez également les pulls chics de la marque fabriqués à moitié en coton biologique et à moitié en tissu recyclé (68 £).

Boody

(Boody)

Boody est une marque de sous-vêtements et de vêtements de sport écologiques convoitée par Gigi Hadid, Emily Ratajkowski et Kendall Jenner. La marque utilise du bambou biologique pour produire des vêtements, une alternative populaire au coton qui nécessite beaucoup moins d’eau pour pousser. Tous les emballages sont biodégradables et fabriqués à partir d’amidon de maïs et d’encres végétales. Le meilleur? Tout est super abordable.

Le soutien-gorge de sport Racerback (29,95 £, ci-dessus) présente un encolure dégagée avec des bretelles épaisses pour le maintien et un détail de surpiqûres argentées. Le tissu est antibactérien, évacue l’humidité et thermorégulateur, ce qui en fait un rêve à porter à mi-entraînement.

Collectif de copines

La marque Girlfriend Collective, née à Seattle, utilise des bouteilles d’eau recyclées et des filets de pêche qui seraient autrement mis en décharge dans des équipements de sport de qualité supérieure. Quelque 25 bouteilles d’eau sont recyclées pour chaque legging compressif, tandis que 11 vont dans chaque soutien-gorge.

(Collectif de copines)

Vous pensiez que les unitards étaient réservés aux années 80 de Jane Fonda? Non, en fait, ils offrent la réponse parfaite aux midriffs froids en hiver et ont également l’air étrangement cool, nous adorons ce tout-en-un vert mousse (78 £, thesportsedit.com).

Les ensembles se déclinent en différentes teintes allant de l’orange brûlé à la sarcelle et à la prune. Nous aimons particulièrement la longueur des récoltes qui ne laisse pas trop d’espace, et tout est à un prix raisonnable, avec des récoltes à partir de 35 £ et des leggings à 62 £.

TALA

(TALA)

L’influenceuse et entrepreneure du fitness Grace Beverley a lancé TALA en mai 2019, et elle a rapidement attiré une fidèle génération Z. La collection la plus vendue de la marque, SkinLuxe, est fabriquée à partir de 76% de nylon recyclé et de 24% de lycra et présente une couture douce pour un contour subtil du butin et des ceintures taille haute flatteuses. Tous les emballages et étiquettes de produits sont recyclés et peuvent être plantés ou compostés.

La marque est fière de son prix abordable, avec des shorts au prix de 40 £ (magasiner ici) et des soutiens-gorge à partir de 36 £ (acheter ici). Les coloris classiques actuels incluent Shadow Black et Toranada Grey, tandis que Cedar et Copper (photo ci-dessus) conviendront à tous ceux qui envisagent déjà les mois d’été.

Contur

(

Contur

/ George Crates)

La marque de vêtements de sport Contur, née à Manchester, utilise du fil econyl, composé de filets de pêche recyclés et de plastique océanique pour produire des leggings, des shorts et des cultures sculpturaux. Nous adorons la forme de la nouvelle coupe courte à col en V Afresh flatteuse, avec une silhouette longue et une bande inférieure pour le maintien (49,99 £, achetez ici).

La fondatrice Claire Turpin a créé la gamme tout en luttant contre ses propres problèmes de confiance corporelle et en identifiant un manque de vêtements de sport améliorant la forme sur le marché. Les articles sont disponibles dans des teintes variées, du jaune vif au rose, bleu marine, bordeaux et kaki, ce qui signifie qu’il y en a pour chaque humeur.

Agile

(Agile)

Nimble, né à Bondi-beach, crée de jolis vêtements d’entraînement en utilisant ses tissus personnalisés MoveLite et Compresslite fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées qui sont nettoyées, fondues et transformées en un fil tricoté avec du spandex pour donner aux collants une finition ultra soyeuse. Les collants ultra légers sont dotés d’une large ceinture flatteuse, tandis que le matériau à séchage rapide vous garde au frais.

Les collants commencent à 45 £ en solde, tandis que les hauts commencent à 35 £.

Perff

(Perff)

Perff Studio est une marque portugaise d’athlétisme et de vêtements de détente, qui fabrique des leggings, des hauts et des sweats fabriqués à partir de 50% de matériaux recyclés.

La dernière goutte de la marque est une collection de vêtements de détente élégante et conviviale disponible dans les coloris bleu marine, noir et blanc (à partir de 45 £, achetez ici). Si vous aimez le glamour avec votre athlétisme, jetez un œil à la gamme de leggings, de crop et de combinaisons impertinents de Perff.

Silou

(Collection Silou Seamless)

La marque de vêtements de sport de luxe Silou, fondée par l’ancienne mannequin Tatiana Kovylina et la yogi Phoebe Greenacre, crée des vêtements de sport en econyl; le tencel, une fibre fabriquée à partir de cellulose régénérée à 100% provenant d’arbres de forêts aménagées; Q-Nova, fabriqué à partir de fibres plastiques recyclables et de coton biologique. Tous les produits Silou sont également fabriqués en Europe dans des usines éthiquement responsables, sans atelier de misère.

La marque est réputée pour ses bodys bicolores chics (à partir de 199 £). L’année dernière, il a abandonné SEAMLESS, une gamme légèrement plus abordable de produits en fil Q-Nova, les hauts courts à partir de 59 £ (photo ci-dessus, achetez ici).

Lagatta

(Lagatta)

La fondatrice Stephanie Reynders a lancé la première collection de Lagatta en 2019 et affirme que le style est inspiré du “ style de vie méditerranéen chic sans essayer ”.

Les vêtements sont fabriqués avec des tissus italiens qui utilisent plus de 70% de fils recyclés à partir de filets de pêche abandonnés, et sont également protecteurs contre les UV, évacuant l’humidité, respirants et fins. Les hauts de forme coûtent 114,06 £, tandis que les leggings coûtent 134,33 £.