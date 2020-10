Sienna Miller. L’actrice a choisi une robe noire élégante et sensuelle Gucci avec un masque de la même couleur.

Hélène Mirren. En vert à la fois son masque et sa longue robe Dolce & Gabbana.

Rebel Wilson a fait ses débuts sur le tapis rouge avec son nouveau petit ami. L’actrice de 40 ans a posé avec Jacob Busch au gala de Monte-Carlo et a été séduite par une élégante robe à épaules dénudées de la collection Rene Ruiz associée à un masque assorti.

Johnny Depp en costume avec masque noir et masque combiné au Gala for Planetary Health

La princesse elisabeth Elle a assisté au service religieux pour la célébration de la fête nationale, dans la cathédrale Sainte-Gudule, dans une robe rose pâle à imprimé fleuri, qu’elle a également associée à un bandeau ton sur ton assorti au masque.

Charlene de Monaco dans une robe à paillettes Jenny Packham. Il a également ajouté un masque en argent.

Alina Baikova. Le modèle porte une veste de costume blanche, des accessoires rouges et un masque noir avec un motif oriental blanc.

Chloé vert. L’héritière de Topshop dans une longue robe à paillettes, tout comme son masque.

Camilla Parker Bowles Elle est devenue le centre d’attention après avoir été surprise en train de porter un accessoire de protection contre COVID 19, un masque en tissu à imprimé floral, qu’elle a combiné avec sa robe bleue, pour une visite à la National Gallery de Londres.

Kate Beckinsale Sophistiqué dans une robe pailletée blanche et dorée de Georges Chakra Couture. Son masque suivait la même ligne et avait même des paillettes aussi.

Andy Garcia. Très élégant l’acteur dans un smoking et un masque combiné.

Maisie Williams. L’actrice de Game of Thrones a choisi une Dior avec des transparences et des broderies. Mais le noir était la couleur de base et c’est pourquoi c’était aussi la teinte choisie pour son masque.

Maya Hawke Elle fait partie des nouvelles it girls du moment, et cette fois elle l’a montré avec cette robe sirène à bretelles recouvertes de paillettes de l’Atelier Versace et un masque assorti au Festival de Venise.

L’actrice Anna foglietta dans un costume tailleur très élégant et un masque assorti lors de la cérémonie de clôture du Festival du Film de Venise

Vanessa Kirby dans une robe noire asymétrique de Giorgio Armani Privé lors de la cérémonie de clôture du Festival du Film de Venise. Son masque noir en harmonie avec sa robe

Ester Exposito dans un costume noir signé Dolce & Gabbana pour le Festival de San Sebastian. Ses accessoires: un tour de cou en diamant et un masque assorti.

Prince Maurice. Le chanteur et artiste électro italien nous a surpris par son choix de style non conventionnel. Son masque à plumes saute à l’air libre, un excellent accessoire pour un costume.

Un blazer pastel, un accessoire doré et un masque assorti. C’est du moins ce qu’il nous suggère Olivia Palerme de Milan.

La duchesse de Cambridge a associé un masque avec de petites fleurs et une robe blanche pour une visite à l’association caritative Baby Basics UK à Sheffield

Tamara Falco à la première de «Bear». La fille d’Isabel Preysler a opté pour un total look noir signé Carolina Herrera, des boucles d’oreilles émeraude et un masque noir.

Les visiteurs du château de Windsor verront la robe de mariée de la princesse Béatrice d’York sur l’écran. Elle a ouvert le spectacle vêtue d’une robe fleurie, avec un masque dans des tons similaires

Roberta Armani dans une robe haute couture bleue Armani Privé. Le sourire de la nièce du créateur italien a été vu sous le masque pour correspondre

Alice Bellagamba éblouissez sur le tapis rouge de la Mostra de Venise dans une robe et un masque de couleur corail.

Léoni Hanne à la Fashion Week de Milan, pariez sur la couleur pastel, avec masque assorti