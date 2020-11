S

Les scientifiques ont identifié les microplastiques les plus élevés jamais trouvés sur Terre, dans la neige et l’eau des ruisseaux près du sommet du mont Everest.

Des fibres de polyester, d’acrylique, de nylon et de polyproplène ont été trouvées dans des échantillons prélevés sur la montagne et dans la vallée en contrebas.

Certains des échantillons ont été découverts sur le balcon du mont Everest, situé à 8440 mètres d’altitude.

Les scientifiques ont déclaré que les microplastiques sont de plus en plus utilisés dans les matériaux pour fabriquer des vêtements d’extérieur haute performance couramment utilisés par les grimpeurs, ainsi que les tentes et les cordes d’escalade utilisées pour tenter d’escalader la montagne.

Les chercheurs ont suggéré que les fibres auraient pu se fragmenter à partir d’articles plus gros lors des expéditions pour atteindre le sommet.

Cependant, il est également possible que les plastiques aient été transportés depuis des altitudes plus basses par les vents extrêmes qui impactent régulièrement les pentes les plus élevées de la montagne.

La recherche, publiée dans la revue One Earth, a été menée par des chercheurs de l’Université de Plymouth, travaillant avec des collègues du Royaume-Uni, des États-Unis et du Népal. Il a été soutenu par la National Geographic Society et Rolex.

Le Dr Imogen Napper, auteur principal de l’étude, a déclaré: «Les microplastiques sont générés par une gamme de sources et de nombreux aspects de notre vie quotidienne peuvent entraîner la pénétration de microplastiques dans l’environnement.

(

Des échantillons ont été collectés près du camp de base de l’Everest lors de l’expédition Everest National Geographic et Rolex Perpetual Planet

/ PA)

«Au cours des dernières années, nous avons trouvé des microplastiques dans des échantillons prélevés partout sur la planète – de l’Arctique à nos rivières et aux mers profondes.

«Dans cet esprit, trouver des microplastiques près du sommet du mont Everest est un rappel opportun que nous devons faire plus pour protéger notre environnement.»

Les échantillons ont été collectés en avril et mai de l’année dernière dans le cadre de l’expédition Perpetual Planet Everest de National Geographic et de Rolex, puis analysés dans des installations spécialisées à Plymouth.

(

Tentes de grimpeurs en acrylique au Camp IV

/ PA)

Il y avait 19 échantillons de haute altitude recueillis dans la région du mont Everest pour l’analyse microplastique. Parmi ceux-ci, 11 étaient de la neige et huit de l’eau de ruisseau.

Cela comprenait des ruisseaux le long des itinéraires de randonnée à proximité du glacier de Khumbu, dans la neige au camp de base de l’Everest et dans la zone de la mort près du sommet de la montagne.

Les quantités les plus élevées – 79 fibres microplastiques par litre de neige – ont été trouvées au camp de base, où les expéditions sont basées pour des périodes allant jusqu’à 40 jours.

Cependant, des preuves ont également été trouvées aux camps 1 et 2 sur la voie d’escalade, avec 12 fibres microplastiques par litre de neige enregistrées depuis le balcon.

(

Le Dr Imogen Napper analyse des échantillons dans les laboratoires de l’Université de Plymouth

/ PA)

Il y avait de plus faibles quantités dans les ruisseaux descendant de la montagne au parc national de Sagarmatha, ce qui, selon les scientifiques, pourrait être dû au flux continu d’eau créé par les glaciers de la région.

Le premier sommet confirmé du mont Everest en 1953 a coïncidé avec la montée en puissance mondiale des plastiques et de leur utilisation dans la société.

Depuis lors, l’utilisation de matière plastique est passée de cinq millions de tonnes dans le monde dans les années 1950 à plus de 330 millions de tonnes en 2020.

Le professeur Richard Thompson, chef de l’unité internationale de recherche sur les déchets marins à l’Université de Plymouth, a ajouté: «Depuis les années 1950, les plastiques sont de plus en plus utilisés dans toutes sortes de produits en raison de leur caractère pratique et de leur durabilité.

en relation

«Cependant, ce sont ces qualités qui sont, en grande partie, à l’origine de la crise environnementale mondiale à laquelle nous assistons aujourd’hui.

«Il y a maintenant une reconnaissance mondiale de la nécessité de prendre des mesures, le Népal lui-même imposant des règlements sur les expéditions d’escalade pour essayer de réduire les problèmes environnementaux créés par les déchets.

«Cette étude et nos recherches continues ne font que souligner l’importance de concevoir des matériaux qui présentent les avantages des plastiques sans héritage durable et nocif.»

Reportage supplémentaire de PA Media.