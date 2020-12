Activistes contre la reine Elizabeth pour «chasse illégale» à la ferme | .

Apparemment, la reine Elizabeth aurait décidé de se débarrasser d’une de ses responsabilités en abandonnant tout contrôle à la Prince Carlos, son premier-né et futur héritier de la couronne britannique, ceci après avoir été la cible de graves accusations.

Selon les rapports qui ont transpiré, Reine Isabelle II il prendrait la décision finale de se libérer de l’un de ses nombreux engagements et de le remettre entièrement au «prince de Galles», la direction du domaine de Sandringham.

Un fait sans précédent puisque cela impliquerait un gros effort de la part du royal britannique, en plus d’un engagement important pour l’héritier du trône, qui prendrait les rênes depuis l’année dernière, soulignent-ils.

La nouvelle a pris une grande pertinence après avoir pris connaissance de certaines pratiques qui vont à l’encontre de la loi comme la «maltraitance animale» qui a apparemment été présentée à l’intérieur de la ferme.

La propriété abrite un grand nombre de souvenirs pour le souverain de 94 ans, dans cet endroit se trouve l’une des fermes équestres les plus importantes et pour laquelle la reine Elizabeth reviendrait chaque hiver.

Sandringham C’était la propriété dans laquelle vivait la famille d’Isabel II de leurs grands-parents et parents à chaque saison d’hiver, plus tard elle avec ses enfants puis ses petits-enfants, c’était le point de rencontre de la famille à chaque Noël.

Non seulement ce serait un endroit spécial pour la reine à cause de ses souvenirs et de son amour pour les chevaux, mais aussi un autre détail qui le rendrait spécial est que c’était l’endroit où la princesse Diane de Galles viendra dans ce monde pour la première fois.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Cependant, à cette occasion, l’un des sites favoris du «monarque» pourrait faire l’objet d’une enquête plus approfondie suite à des plaintes selon lesquelles le site présente un risque grave pour la «faune».

La reine Elizabeth serait accusée de “maltraitance animale”

Ce qui s’est passé récemment, affecterait grandement l’image de la royauté qui a déjà été plongée dans une vive polémique ces derniers mois,

Désormais, Isabel et sa famille seraient accusées de mettre en danger la vie d’un hibou avec leurs mécanismes de capture «illégaux».

Cela deviendrait un scandale de plus pour les Windsors, après que les présentateurs de Royal Rota Chris Ship et Lizzie Robinson aient abordé le sujet plus en profondeur en se référant à la mortalité de ces espèces.

Suite à cela, ils ont révélé les pratiques qui sont pratiquées depuis plusieurs années avec certains oiseaux sur la propriété royale

La reine a un domaine à Sandringham, et c’est un domaine en activité, comme nous le dit Buckingham Palace. Dans cette ferme en activité, ils ont des pièges pour protéger le gibier à plumes, les faisans et la perdrix. Ces pièges ont attrapé un hibou, qui est une espèce protégée. Les pièges l’ont anéanti, alors la police a dû enquêter sur toute cette affaire. “

Certains auditeurs ont même ajouté une autre version dans laquelle ils ont révélé les noms des pièges qu’ils auraient utilisés pour capturer ces oiseaux de proie nocturnes. Ça s’appelle un piège “Fenn”, expliqua-t-il,

Actuellement, «ce sont des mécanismes de capture interdits et ne peuvent être utilisés qu’avec certaines espèces, écureuils ou rongeurs, mais pas avec des hermines ou des hiboux car ils sont en danger d’extinction».

Vous pouvez également lire Hollywood Star? la nouvelle facette du prince Charles

Une photographie qui a récemment circulé sur les réseaux sociaux montrait le corps de l’un des hiboux victime de ces pièges situés sur la ferme, ce qui a provoqué l’indignation des militants.