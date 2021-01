UNE

Près de 6 000 bars, pubs et autres locaux sous licence ont fermé l’année dernière alors que le secteur de l’hôtellerie a été touché par l’impact «dévastateur» de la crise de Covid-19, selon une nouvelle étude.

Au cours de trois verrouillages à l’échelle nationale et de diverses restrictions relatives aux coronavirus, la Grande-Bretagne a perdu environ 6000 sites en 2020 – près de trois fois par rapport à 2019, selon une étude réalisée par les consultants CGA et la société de conseil aux entreprises AlixPartners.

La pandémie a entraîné un déclin net de 5975 sites en 2020, soit environ 5% du total, selon le rapport.

Selon l’étude, la tourmente de 2020 a conduit à la fermeture définitive de 9 930 sites, avec un peu moins de 4 000 ouvertures pour la première fois.

Le nombre de restaurants, pubs, bars et clubs sportifs et sociaux a tous chuté l’année dernière en raison de l’interdiction des événements et des rencontres, indique le rapport.

Le directeur général d’AlixPartners, Graeme Smith, a déclaré que la vague de fermetures observée dans le secteur de l’hôtellerie était «dévastatrice».

«À plus long terme, cela peut offrir des opportunités aux opérateurs ambitieux, en libérant la propriété et la main-d’œuvre et en réduisant la concurrence et les coûts», a déclaré M. Smith.

«Cependant, pour le moment, la survie reste le nom du jeu.

«Le déploiement rapide du vaccin offre de l’espoir, mais avec des restrictions peu susceptibles d’être levées avant Pâques au plus tôt, les mois à venir verront probablement plus de sites perdus pour de bon.»

Karl Chessell, de CGA, a ajouté: «Notre rapport fait le bilan des énormes dégâts causés par la pandémie sur le secteur licencié en 2020.

«Avec le trading stop-start pendant une grande partie de 2020 et un arrêt généralisé pendant ce qui aurait dû être un Noël exceptionnel, près de 10 000 sites sous licence n’ont pas été en mesure de survivre, et il est malheureusement inévitable que des milliers de victimes supplémentaires suivront.

«Après un Noël aussi sombre, il est difficile d’être optimiste quant au marché. Mais les consommateurs sont désespérés de recommencer à manger et à boire, et nous pouvons être sûrs que la fréquentation et les ventes reviendront lorsque le secteur pourra enfin rouvrir.

«En attendant, les arguments en faveur du soutien du gouvernement au cours des prochains mois sont urgents et convaincants.»

Lucy Powell, ministre fantôme des entreprises et des consommateurs, a accusé le gouvernement de faire des «choix irresponsables» qui ont laissé le Royaume-Uni dans la «pire récession de toutes les grandes économies».

«Alors que de nombreuses entreprises sont toujours en difficulté et menacées de ruine dans les semaines à venir, les ministres doivent mettre en place de toute urgence un plan complet à long terme pour aider les entreprises à traverser la crise et sécuriser notre économie», a-t-elle déclaré.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré: «Ces chiffres montrent à quel point 2020 a été dévastatrice pour les pubs. Cependant, notre secteur est encore loin d’être sorti du bois et il continue de se battre pour sa survie même pendant la pandémie de 2021. Nous craignons que les choses ne deviennent bien pires avant de s’améliorer pour nos pubs et nos brasseurs.

«Compte tenu de ces dernières preuves montrant comment la crise et le verrouillage de Covid arrachent les pubs de leurs communautés pour de bon, il est plus important que jamais que le gouvernement soutienne nos pubs et nos brasseurs locaux.

«Cela signifie que des subventions leur sont remises immédiatement avant qu’il ne soit trop tard. Cela signifie également une réouverture correcte avec un programme de relance qui aide les pubs à prospérer, y compris des prolongations des vacances des tarifs professionnels et une réduction de la TVA, ainsi qu’une réduction des droits sur la bière.

