Une foule de milliers de partisans de Trump a été laissée bloquée dans le froid mardi soir, lorsque les organisateurs du rassemblement présidentiel n’ont pas planifié le départ. Le rassemblement a eu lieu à l’aérodrome d’Eppley à Omaha, Nebraska, et Trump est parti sur Air Force One vers 21 heures. ambulances.

Des parkings bouchés ont empêché les partisans de Trump de rester bloqués sur le site du rassemblement, et beaucoup ont été contraints de marcher cinq kilomètres pour atteindre les bus, qui ont été embauchés pour les emmener. La température aurait été d’environ 10 degrés Fahrenheit, et au moins 30 personnes de l’événement ont nécessité des soins médicaux pour une exposition au froid. Le département de police d’Omaha et d’autres premiers intervenants ont eu du mal à contrôler le chaos et à répondre à tous les appels à l’aide. Jusqu’à présent, la campagne Trump n’a pas commenté publiquement le fiasco.

Nous avons conduit 4 heures pour voir le président Trump parler, et il était décevant de constater que leur système de navette n’était pas là lorsque nous avons dû partir. Nous avons marché 3 miles pour regagner notre voiture et c’est très décourageant d’entendre parler de ceux qui ont été mal affectés. Une explication serait bien. pic.twitter.com/qdaH20RS0w – Jonathon Sundet (@realJonSundet) 28 octobre 2020

“Des partisans du président ont été amenés, mais les bus n’ont pas pu rentrer pour transporter les gens”, a tweeté la sénatrice de l’État du Nebraska, Megan Hunt. “Il fait froid et neigeux à Omaha ce soir.”

Les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants et au moins un utilisateur de fauteuil roulant électrique figuraient parmi les personnes nécessitant des soins médicaux. Les communications de la police ont été enregistrées via l’application Broadcastify, révélant des appels désespérés à des soins médicaux. Un officier a appelé à propos “d’un groupe de personnes âgées qui est gelé et incapable de bouger avec un état mental altéré.”

Les conditions dangereuses n’étaient pas un secret pour le président Donald Trump, qui est arrivé sur le podium avec un manteau noir et des gants. Il a dit à ses partisans: “J’ai dit que je ne mettrais pas de chapeau parce que je vais vous montrer à quel point nous sommes durs.”

“Y a-t-il un endroit où vous préféreriez être plutôt qu’un rassemblement de Trump à environ 10 degrés le soir? … Il fait froid ici mais ça va”, a déclaré Trump. Il a fait remarquer qu’il avait vu des conditions humides glaciales plus tôt dans la journée dans le Wisconsin et le Michigan, et il a poursuivi: “Il pleuvait et il faisait froid. C’est le plus froid ici, n’est-ce pas? Je dois dire. Quand nous gagnons, vous gagnez, le Nebraska gagne et toute l’Amérique gagne. “

Le département de police d’Omaha a averti le public que le stationnement et le transport seraient un problème peu après 19 heures. le froid … voyons si nous ne pouvons pas réunir tout le monde avec une voiture. “

Jusqu’à présent, les hôpitaux de la région n’ont pas publié d’informations sur les patients ramenés du rassemblement ni sur leur statut actuel.