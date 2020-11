T

o les automobilistes, les pistes cyclables ne sont que des espaces routiers volés qui provoquent des embouteillages et des retards.

Mais pour les cyclistes, la nouvelle génération de pistes cyclables londoniennes est une infrastructure essentielle – et, comme les lignes de métro, chacune digne d’un nom particulier.

Un concours pour renommer les sept pistes cyclables ou autoroutes de la capitale a attiré plus de 1 000 candidatures.

Il y avait The Elephant’s Trunk pour CS6, qui relie Kentish Town et Elephant and Castle. Mais des entrées spirituelles si prévisibles telles que Bikey McBikeSpace n’ont pas réussi à figurer sur la liste restreinte.

Hirra Khan Adeogun, responsable des villes sans voiture chez Possible, a déclaré: «Nous voulons encourager les autorités à construire davantage d’infrastructures cyclables. Nous avons deux crises en ce moment – Covid-19 et la crise climatique. Le cyclisme est une solution clé pour les deux, en réduisant les émissions et en permettant aux gens d’arriver là où ils veulent aller tout en se distanciant socialement.

«Les pistes cyclables devraient avoir une place dans le cœur des Londoniens. Que faire quand on aime quelque chose? Nous lui donnons un nom.

(Garçon de Hackney: L’autoroute cyclique CS1 devrait-elle être renommée en l’honneur de Tao Geoghegan Hart? / AP)

Martyn Annetts, qui a imaginé The Elephant’s Trunk après l’avoir parcouru quotidiennement pour se rendre au travail et en revenir, a déclaré que le nom faisait écho à la forme de l’itinéraire et utilisait une phrase de transport.

«Les gens m’ont dit que c’était une ‘expression londonienne’. Vous pouvez imaginer des gens qui l’utilisent comme un terme en disant: «Je suis allé travailler sur The Elephant’s Trunk», a-t-il déclaré.

Parmi les autres suggestions présélectionnées, citons The Beryl Burton Way pour CS2, en l’honneur de la légende du cyclisme britannique qui a raté la compétition aux Jeux olympiques parce que le cyclisme féminin n’a été admis qu’en 1984.

Les juges ont également présélectionné Cable Street Cycleway pour CS3 et Chaplin Chase pour C4. Charlie Chaplin est né à Walworth, à proximité, et était un cycliste passionné plus tard dans la vie.

Winehouse Way est proposé pour CS6 car il passe à Camden, où Amy Winehouse a vécu et souvent joué.

Le participant qui recevra le plus grand nombre de votes gagnera un vélo Brompton. L’espoir est que les noms entreront dans le langage courant – ce qui pourrait éventuellement convaincre Transport for London de les adopter formellement.

Will Butler-Adams, directeur général de Brompton et l’un des juges, a déclaré: «La réponse et les suggestions de noms pour chaque piste cyclable ont été fantastiques, et ça a été très amusant de lire les histoires derrière chaque soumission.

«La passion du public témoigne de l’importance de ces pistes cyclables à Londres pour les navetteurs.»