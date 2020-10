Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Des milliers de ventilateurs achetés pour traiter les patients atteints de coronavirus sont assis dans des entrepôts en raison d’un manque de demande, selon un nouveau rapport.

Le coût global des programmes d’acquisition de ventilateurs a été plus élevé que prévu «en temps normal», selon l’étude du National Audit Office (NAO).

Il a constaté que 569 millions de livres avaient été dépensés au total pour les ventilateurs par le gouvernement, dans le cadre de programmes mis en place par le Département de la santé et de la protection sociale et le Cabinet Office.

Au début de la pandémie, la modélisation de la Chine a suggéré que jusqu’à 30000 ventilateurs seraient nécessaires pour traiter les patients atteints de coronavirus au Royaume-Uni.

Début août, le gouvernement avait acquis plus de 30000 ventilateurs, dont environ 9100 déjà disponibles pour le NHS, 2600 unités achetées par le ministère de la Santé et 12300 construites dans le cadre du programme de défi des ventilateurs du Cabinet Office, a constaté le NAO.

En outre, le 9 juillet, le NHS disposait de 27 700 ventilateurs non invasifs et d’appareils à pression positive continue (CPAP), qui agissent comme un traitement provisoire pour les personnes qui ont du mal à respirer.

Cela comprenait jusqu’à 17 800 achetés par le ministère de la Santé depuis mars.

L’étude de NAO a déclaré que la plupart de ces nouveaux ventilateurs sont «gardés en réserve», ajoutant: «Au 16 septembre, seulement 2 150 unités de ventilation mécanique acquises grâce aux programmes avaient été envoyées au NHS.

«C’est parce que la demande anticipée ne s’est pas matérialisée.

“Les unités restantes, qui ont été en grande partie achetées en cas d’augmentation de la demande dans les futures vagues de Covid-19, sont stockées dans des entrepôts, y compris les installations du ministère de la Défense à Donnington, en tant que réserve centrale.”

Le NAO a déclaré que le ministère de la Santé et le NHS England and Improvement avaient déclaré que certains de ces appareils étaient maintenant distribués aux fiducies du NHS pour se préparer à de futures vagues potentielles de Covid-19.

L’étude NAO a également révélé que le ministère de la Santé avait dépensé environ 292 millions de livres sterling hors TVA pour son programme de ventilation.

Pendant ce temps, le Cabinet Office a dépensé environ 277 millions de livres sterling hors TVA pour le défi du ventilateur.

Le NAO a déclaré que le gouvernement avait donné la priorité à la vitesse par rapport aux coûts, mais a ajouté: “Inévitablement, étant donné l’approche adoptée par les ministères, les coûts globaux des deux programmes sont plus élevés que ce que nous, ou les ministères, attendons en temps normal.

“Cependant, les deux ministères ont conservé un dossier suffisant sur la justification de leurs programmes, les principales décisions de dépenses qu’ils ont prises et les informations sur lesquelles ils devaient les fonder.

“Ils ont également mis en place une gestion efficace des programmes, contrôlé les coûts là où ils le pouvaient et récupéré une partie de leurs dépenses engagées une fois qu’il est devenu évident que moins de ventilateurs étaient nécessaires qu’ils ne l’avaient cru au départ.”

Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré: «Le gouvernement a agi rapidement pour sécuriser les milliers de ventilateurs dont il pensait avoir besoin pour protéger la santé publique.

«Dans le cas où beaucoup moins de ventilateurs ont été nécessaires que prévu pendant la première phase de la pandémie, résultant en un stock qui pourrait être nécessaire pour les futurs pics des besoins cliniques.

«Comme pour tous les aspects de sa riposte à une pandémie, le gouvernement devrait veiller à ce que les leçons tirées de cette expérience soient utilisées pour améliorer sa planification d’urgence pour les futures urgences de santé publique.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: «Tout au long de cette pandémie mondiale, nous avons fait tout ce qu’il fallait pour protéger le NHS et sauver des vies.

“Comme le reconnaît le rapport NAO, nous avons agi rapidement pour augmenter le nombre de ventilateurs disponibles pour le NHS, notamment grâce à un effort national avec l’industrie britannique pour fabriquer des milliers de nouveaux appareils, ce qui signifie que chaque patient qui a eu besoin d’un ventilateur pendant la pandémie a pu pour y accéder.

«Le NHS a désormais accès à plus de 30 000 ventilateurs mécaniques et 15 000 non invasifs. C’est plus de trois fois plus qu’il en avait au début de la pandémie, nous sommes donc bien préparés à répondre à tout besoin futur.

