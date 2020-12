T

des centaines d’élèves du secondaire manqueront des cours en classe pour la première semaine du nouveau trimestre de janvier dans le cadre d’un mouvement conçu pour permettre des tests de masse.

Les étudiants en année d’examen reviendront comme d’habitude après les vacances de Noël aux côtés des étudiants de l’année d’examen, des élèves vulnérables et des enfants des principaux travailleurs.

D’autres élèves du secondaire resteront à la maison et étudieront en ligne, laissant les parents des élèves plus jeunes du secondaire avec un mal de tête sur ce qu’il faut faire en matière de garde d’enfants si leurs jeunes ne peuvent pas être laissés seuls.

Les élèves du primaire retourneront à l’école normalement le premier jour du trimestre. Le retour échelonné est de permettre des tests de masse sur les élèves du secondaire et, espérons-le, de réduire la propagation du Covid-19 dans les écoles.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a été accusé de «pagaille» par les syndicats après la fuite de cette décision le dernier jour du trimestre d’automne.

M. Williamson demande aux écoles d’organiser et de former des bénévoles pour aider au déploiement au retour des élèves.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré: «Le gouvernement n’aurait pas pu créer davantage une situation chaotique. Ils ont mis les écoles dans un désordre confus et chaotique à la 11e heure.

Il a déclaré que l’annonce «quelques minutes avant la fin du trimestre» avait laissé les écoles sans temps pour mettre en œuvre les instructions du gouvernement et gâché une idée «positive» de dépistage.

Le Dr Mary Bousted, de l’Union nationale de l’éducation, a déclaré: «Le NEU a été parmi les premiers à demander des tests de masse sur les élèves. Mais l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement, faite le dernier jour du mandat, démontre une panique ministérielle plutôt qu’une action rationnelle et responsable en réponse à l’augmentation exponentielle des taux d’infection à Covid-19 parmi les élèves du secondaire.

Elle a poursuivi: «Le gouvernement demande aux dirigeants des écoles secondaires de contacter, de former et de déployer une armée de volontaires pour administrer des tests à l’ensemble de la population des écoles secondaires d’Angleterre. Armés d’une vidéo de formation de 30 minutes, on leur demande d’administrer des tests aux adolescents – qui peuvent avoir leur propre opinion sur ce qui est une procédure assez invasive. ”

Des sources proches de M. Williamson ont affirmé plus tôt que les élèves n’auraient pas un terme plus court. Mais un haut fonctionnaire du ministère de l’Éducation, Susan Acland-Hood, a suggéré que l’apprentissage à domicile pourrait être envisagé. S’adressant aux députés du Comité des comptes publics (PAC), Mme Acland-Hood a déclaré: “Il y a des conversations en cours sur la manière exacte dont les parents et les élèves repartiront début janvier, mais j’ai peur de ne pas pouvoir parler le comité à ce sujet ce matin. ”

Meg Hillier, présidente du PAC, a déclaré qu’il était “ridicule” que, le dernier jour du trimestre de nombreuses écoles en Angleterre, les parents et les chefs d’établissement ne sachent pas ce qui se passe la première semaine de janvier.