Selon un rapport de CNBC, des millions d’Américains perdront leurs allocations de chômage en décembre si un autre projet de loi de relance n’est pas adopté d’ici là. En mars, un programme de la Loi CARES a prolongé l’assurance-chômage de 13 semaines supplémentaires en raison de la pandémie, mais cette mesure expirera à la fin de l’année. Sans cela, de nombreux Américains perdront même la maigre aide financière dont ils bénéficient encore aujourd’hui.

Les Américains savent qu’un autre plan de relance est déjà attendu depuis longtemps et que le chômage a été l’un des aspects les plus controversés de cette législation. La loi CARES prévoyait une assurance-chômage améliorée d’une valeur de 600 dollars par semaine pour les Américains éligibles, et le Congrès américain n’a pas réussi à s’entendre sur un nouveau compromis avant l’expiration de ce programme le 31 juillet. perdent également leur chômage régulier. Environ 13,5 millions de personnes seraient touchées, selon CNBC.

Les programmes en jeu sont appelés le programme d’assistance en cas de pandémie de chômage et le programme d’indemnisation en cas de pandémie d’urgence en cas de chômage. Celles-ci auraient permis aux travailleurs indépendants, aux pigistes, aux entrepreneurs et aux travailleurs à temps partiel de réclamer des allocations de chômage auxquelles ils n’auraient normalement pas droit en raison de la pandémie. L’économiste du travail Stephen Wandner de l’Académie nationale des assurances sociales a déclaré sans ambages ce qui se passerait si ces filets de sécurité n’étaient pas étendus.

“Il va y avoir une énorme falaise à la fin de l’année”, a-t-il déclaré.

Dans de nombreux cas, l’impact sur les personnes sera celui de ceux qui ont perdu leur emploi au début de la pandémie et qui n’ont pas été en mesure de trouver un nouvel emploi en raison de la turbulence du marché du travail. Il y a aussi ceux qui ont été temporairement mis à pied ou en congé au début, pour constater que la situation est devenue permanente avec le temps.

En outre, les experts craignent que l’augmentation de nouveaux cas et épidémies aux États-Unis ne provoque une nouvelle chute de l’économie en difficulté. En général, les flambées de nouveaux cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès ont correspondu à une contraction économique aux États-Unis, et il n’y a aucune raison de soupçonner que cela changera. Le professeur d’économie de l’Université Western Michigan, Jean Kimmel, a déclaré: “L’absence d’une réponse fédérale cohérente et soutenue à cette crise laissera des cicatrices qui dureront au moins une génération.”

Lundi soir, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a ajourné le Sénat des États-Unis jusqu’au 9 novembre – après l’élection présidentielle de 2020 – sans nouvelles mesures de relance par endroits. Cela laisse de sérieux doutes sur le fait qu’un autre contrôle de relance arrive d’ici la fin de l’année.