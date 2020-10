“Des mois encore plus difficiles viendront en raison de la repousse”, prévient l’OMS | Pixabay

«Nous sommes à un moment critique», a récemment déclaré l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, après avoir averti que la partie la plus difficile de la pandémie avant la croissance exponentielle des infections que plusieurs pays ont présentée.

Selon des chiffres qu’il a révélé ces dernières semaines dans lesquels il déclare que “” trop de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de Covid 19 où l’Europe se classe deuxième en présentant plus de 8,8 millions d’infections “.

C’est l’hémisphère nord, où un plus grand nombre de régions serait concentré que tel que rapporté par le qui Ils font face à un «moment critique» face à la crise sanitaire qui a frappé le monde au début de 2020 et où maintenant, selon l’organisation elle-même, l’Europe est à nouveau l’épicentre de cette crise sanitaire mondiale.

Nous sommes à un moment critique de la pandémie, en particulier dans l’hémisphère nord », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse.

Il a également rappelé que la nouvelle augmentation des infections entraînerait l’effondrement des hôpitaux et des unités de soins intensifs qui dépassent ou ont déjà dépassé leurs limites de capacité.

Selon les rapports de Maria Van Kerkhove, au cours des dernières 24 heures, il a été signalé que la moitié des cas provenaient d’Europe, a déclaré la personne responsable de la gestion de la pandémie à l’Organisation mondiale de la santé.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. .

Selon les nouveaux rapports publiés, ils montrent que le Vieux Continent dépasse déjà 213 mille nouveaux cas confirmés, un chiffre que même l’Amérique n’a pas atteint malgré le fait qu’il était l’un des plus touchés par la coronavirus où environ 3 000 vies perdues par jour ont été recensées.

Ce sont les derniers mois entre mars et avril où l’Europe aurait enregistré près de 5 000 morts, actuellement près de 2 000 victimes qui ont perdu la vie.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Ils évitent à tout prix le confinement”

Des pays comme l’Espagne ont récemment ajouté 19 851 nouveaux cas, selon des rapports récents. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a précisé:

Nous voulons éviter à tout prix un nouvel enfermement et nous devons être disciplinés ».

De son côté, le gouvernement allemand qui a choisi de contenir la propagation du virus par une série de mesures «régionales et locales», enregistrant plus de 13 mille infections.

Pendant ce temps, des endroits en Italie, qui ont enregistré l’un des taux de victimes les plus élevés, ont décidé de durcir les mesures avant l’augmentation alarmante de «près de 20 000 au cours des dernières 24 heures». Un endroit où ils ont actuellement imposé un couvre-feu et un confinement général qui reste à définir face au refus du gouvernement de terminer la fermeture.

La même chose se produit dans le Latium (capitale de Rome) et dans des régions comme le Piémont et la Lombardie où des couvre-feux ont été ordonnés entre minuit et 5 heures du matin tandis que le Premier ministre italien, Giu-seppe Conte, tenterait d’éviter un confinement total, comme cela s’est produit. .

Reprendre les investigations

Après que certains obstacles se sont fait connaître entre l’efficacité de certains tests lancés par certaines industries pharmaceutiques, il a été annoncé qu’ils avaient repris les essais cliniques.

Des entreprises comme AstraZeneca et l’Université britannique d’Oxford ont repris les tests qui les conduisent à obtenir un vaccin qui aide à éradiquer le virus, ceci après un récent communiqué publié par AstraZeneca

La Food and Drug Administration [FDA] autorisé (…) le redémarrage aux États-Unis, après la reprise des essais dans d’autres pays ces dernières semaines.

Les résultats devraient se produire au cours de cette année, mais comme indiqué, cela dépend également du taux d’épidémie où le vaccin est testé.

Plusieurs pays ont lancé une course pour lancer le médicament le plus efficace qui aide à détruire cette puissante infection, cependant, la plupart d’entre eux en sont à leurs débuts et ont reflété diverses réactions qui ont empêché les plus efficaces et les plus efficaces. sans danger pour tous.

Vous pouvez également lire Nouveaux chiffres rouges, Mhoni Seer affirme que le virus reviendra

Malheureusement, des millions de patients dans le monde ont succombé aux effets du terrible mal et de ses conséquences, sans que rien ne l’empêche.