UNE

Une paire d’ours bruns de l’Himalaya dansant malades et gravement négligés quittera le célèbre zoo d’Islamabad pour un nouveau départ dans un sanctuaire en Jordanie.

La Haute Cour d’Islamabad a ordonné la fermeture du zoo, qui abritait autrefois 960 animaux, en raison de ses conditions, imputées à une négligence systémique.

(

Suzie souffre de malnutrition – ses dents ont été enlevées, elle n’a donc pas attaqué son entraîneur ou les touristes, ce qui lui a rendu difficile de manger

/ AP)

Le Dr Amir Khalil, vétérinaire à Four Paws International, a confirmé mercredi que le dernier des animaux du zoo, les ours bruns himalayens Suzie et Bubaloo, partirait pour la Jordanie.

Les ours, entraînés dès leur plus jeune âge pour divertir, se rendent en Jordanie avec l’aide de la Fondation Princesse Alia, dirigée par la fille aînée du défunt roi de Jordanie Hussein.

Les ours de 17 ans vivront dans un sanctuaire à 3300 pieds au-dessus du niveau de la mer avec des conditions enneigées et froides plus typiques de leur habitat naturel – ce qu’ils ont manqué dans la capitale pakistanaise, a déclaré le Dr Khalil.

Les ours devraient se préparer pour l’hibernation en décembre, mais vivent plutôt dans des quartiers exigus, séparés les uns des autres et en mauvaise santé.

«Ils présentent un comportement stéréotypé» pour les animaux qui ont subi des années de mauvais traitements, a déclaré le Dr Khalil.

Il a passé des semaines à entraîner Suzie à entrer dans la cage qui la portera en Jordanie.

(

Le Dr Amir Khalil, au centre, aide à déplacer une caisse à utiliser pour transporter un ours brun malade

/ AP)

Bubaloo a été moins enclin à entrer dans la cage et sera sous sédation pour le voyage.

Suzie souffre de malnutrition – ses dents ont été enlevées, elle n’a donc pas attaqué son entraîneur ou les touristes, ce qui lui a rendu difficile de manger.

Le Dr Khalil a coupé sa nourriture et l’a mise au régime de poulet et de poisson pour lui donner de la nourriture.

Bubaloo a une dent abcédée qui le rend agressif et de mauvaise humeur, a déclaré le Dr Khalil, ce qui est inhabituel pour les ours bruns de l’Himalaya qui «ont une nature vraiment merveilleuse».

«En ce moment, il est important de parler d’humanité et lorsque vous parlez d’humanité, il ne s’agit pas seulement d’humains», a-t-il conclu.

«Une personne gentille doit être gentille avec les humains et les animaux.»