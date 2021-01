M

tous les élèves de l’école primaire en Angleterre retournent en classe aujourd’hui malgré l’incertitude persistante sur la réduction des effectifs et la sécurité des élèves vulnérables.

Mais les étudiants ailleurs devaient retourner dans les salles de classe lundi, ce qui a incité certaines autorités locales, notamment dans l’Essex, le Kent et la Cumbrie, à demander au gouvernement de permettre aux écoles de rester fermées.

Les dirigeants des conseils de Wolverhampton, Norfolk, Slough, Manchester, County Durham, Lancashire, Birmingham et Gateshead ont également déclaré qu’ils soutiendraient la décision des directeurs d’école qui ne pensent pas que l’école ouvre en toute sécurité.

Les syndicats d’enseignants demandent également à toutes les écoles de passer à l’apprentissage à distance pendant une brève période. Mais le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré que le passage à l’enseignement en ligne devrait être un “dernier recours”.

Pendant ce temps, dimanche, le conseil du comté de Cumbria a déclaré qu’il avait écrit au DfE pour obtenir l’autorisation de maintenir les écoles primaires de la région fermées pendant les deux premières semaines du trimestre.

Stewart Young, chef du conseil dans le comté rural, qui est l’une des zones en dehors de Londres et du sud-est les plus durement touchées par la variante, a déclaré que le gouvernement avait répondu que les écoles devraient ouvrir comme prévu.

Les écoles britanniques commencent à rouvrir pendant la facilité de verrouillage du coronavirus

Les enseignants ont déclaré qu’ils étaient confrontés au défi d’équilibrer le soutien à leurs élèves et le risque pour leur propre santé. Pour ceux qui ne se sentent pas en sécurité pour retourner au travail, le Syndicat national de l’éducation (NEU) a fourni des modèles de lettres, conformément à l’article 44 de la loi sur les droits en matière d’emploi.

Une enseignante du primaire à Bristol a déclaré que la dernière session scolaire avait été «horrible» et qu’elle avait commencé à prendre des médicaments en raison de l’anxiété.

«J’ai failli arrêter plusieurs fois d’enseigner et le potentiel d’avoir un personnel restreint, donc pas de soutien avec le comportement ou pas d’auxiliaire d’enseignement, est légèrement terrifiant», a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA.

«Je suis modérément vulnérable et j’ai une évaluation individuelle des risques, alors j’ai dit que j’interviendrais s’ils réduisent le contact avec les parents et aucun mélange d’adultes dans ma bulle.

La jeune femme de 26 ans, qui ne souhaitait pas être nommée, a déclaré qu’elle «ne se sentait pas bien» de ne pas être là pour soutenir les enfants vulnérables dans ses classes, mais a déclaré qu’elle signerait une lettre en vertu de l’article 44 si elle se sentait en danger au travail.

«La raison pour laquelle je ne l’ai pas signé est que je suis tellement inquiète pour nos enfants en raison de leur situation à la maison – j’ai fait de mauvais rêves sur leurs expériences», a-t-elle déclaré.

«Je sais à quel point la situation à la maison de mes enfants est horrible. Je ne me sens pas bien de ne pas être là pour eux. Je ne signerai pas (l’article 44) sauf si ce n’est pas sûr. ”

Elle a ajouté qu’après deux ans à l’école, elle avait presque été licenciée pour la première fois à la mi-novembre, suite aux recommandations de son médecin.

«Je n’ai jamais été proche de cela auparavant», dit-elle.

Le directeur affirme que les plans de tests de masse pour les écoles secondaires ont entraîné «du stress et de la panique» pour les enseignants

«Les vacances m’ont fait du bien, mais j’ai eu une crise de panique le dernier jour d’école et je redoute vraiment d’y retourner.

L’enseignant de deuxième année a déclaré que d’autres enseignants avaient exprimé des préoccupations similaires concernant le manque de clarté sur les précautions, avant la réouverture de l’école, mais que beaucoup restaient «sur la clôture» au sujet des lettres de NEU.

«Je suis tellement surprise que le gouvernement ou notre académie n’ait pas intensifié ses efforts», a-t-elle déclaré.

“Notre groupe d’enseignants Whatsapp a fait un ping toute la journée avec des messages de confusion et de stress.”

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les gens devraient suivre les conseils de santé publique concernant la réouverture des écoles.

Il a déclaré à Sky News: «Il est également clair que la proportion d’enseignants qui attrapent un coronavirus n’est pas supérieure à celle du reste de la population.

«Il y a donc des conseils de santé publique clairs derrière la position que nous avons prise et c’est ce que les gens devraient suivre car, bien sûr, l’éducation est également très importante, en particulier pour la santé à long terme des gens.

Des panneaux à l’extérieur de l’école primaire Bonner à Tower Hamlets, dans l’est de Londres, donnent des conseils sur les précautions nécessaires pour empêcher la propagation du coronavirus

Cela intervient alors que le Congrès des syndicats (TUC) a appelé les employeurs à offrir un congé à tous les parents touchés par les fermetures.

Le TUC a critiqué l’approche de «dernière minute» de la scolarisation car il a averti que tous les patrons ne sont peut-être pas conscients que les responsabilités familiales sont une raison acceptable de s’absenter.

«La santé et la sécurité du personnel scolaire, des enfants et des parents et de la communauté au sens large doivent passer en premier», a déclaré la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady.

«Ce gouvernement n’a pas réussi à assurer la sécurité du personnel scolaire sur leur lieu de travail. Avec la fermeture de nombreuses écoles, de nombreuses familles tenteront désespérément de trouver un moyen d’équilibrer leur travail et leurs engagements en matière de garde d’enfants.

«Sans autre action, beaucoup n’auront d’autre choix que de réduire leurs heures de travail ou de prendre un congé sans solde. Cela entraînera de nouvelles difficultés et frappera plus durement les mères et les parents seuls. »