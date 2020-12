Les photos de Christian Nodal et Belinda donnent des indices sur les projets futurs | Instagram

Après Belinda et Christian nodal Ils avaient cessé d’apparaître ensemble sur les réseaux sociaux, leur récent retour a fait sensation pour que leurs fans n’aient pas manqué l’occasion de s’interroger sur les détails de leur mariage.

Le couple le plus controversé du moment au Mexique est sans aucun doute celui composé de Belinda et Christian nodal qui ces dernières semaines ont beaucoup donné à parler mais en raison de l’absence d’images des deux.

Après que Belinda et Nodal se prononcent très amoureux, plusieurs rumeurs ont continué à placer le couple au centre des projecteurs, et encore plus au cours des dernières semaines où diverses spéculations sur leur relation ont surgi.

Même les soupçons de ses fans indiquaient que l’amour entre les deux personnages avait peut-être pris fin.

Désormais, le couple réapparaît quelques jours après leur rencontre d’un an de rencontre, en novembre dernier, date également très attendue par les fans compte tenu du fait que l’artiste pouvait demander “mariage” au chanteur pendant ces jours.

Bien que la proposition tant attendue ne soit pas arrivée, un message de l’artiste mexicain est arrivé, dans lequel il réaffirme le “grand amour” qu’il éprouve pour l’interprète de “Le coup de foudre”, Belinda Peregrin Schüll.

Cependant, pour les fans des deux, ce n’était pas suffisant car ils étaient impatients de savoir à quel moment la star de la musique pop deviendrait bientôt Mme de Nodal.

A travers quelques images viralisées sur le populaire réseau social Twitter, le couple de personnages célèbres a touché leurs followers en apparaissant très amoureux sur les photographies initialement partagées par l’interprète de “”Au revoir mon amour“.

Belinda et Nodal apparaissent sur certaines photographies dans un effet noir et blanc, le couple a l’air très amoureux depuis un fauteuil où ils jouent dans des moments romantiques avec leurs fans.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il y avait deux instantanés que l’ancien entraîneur de télé-réalité à succès “La voix du Mexique«Il apparaît avec sa copine à qui il chouchoute beaucoup et lui dédie de beaux mots.

L’amour de ma vie, mon lieu sûr », a écrit l’interprète de« Dis-moi comment tu veux », dans la publication qui accompagnait les photographies.

Dans l’un d’eux, Christian semble toucher le bout du nez de sa belle petite amie avec sa langue tandis que dans la deuxième carte postale, Christian Nodal a posé sa joue sur la tête de Belinda, qui regarde la caméra avec un sourire coquin.

Il est à noter que la star consacrée, Belinda et la promesse également de la musique régionale ont fait sensation avec les images ajoutant plus de 19 mille “likes” sur Twitter.

Non seulement ils ont fait sensation dans les réseaux, mais aussi le couple a récemment joué dans une couverture de magazine dans laquelle ils semblent plus unis et heureux que jamais.

C’est le magazine People qui a nommé Belinda et Christian Nodal le “Couple de l’année”, tous deux apparaissent dans une belle séance photo qui apparaît sur les pages que la publication elle-même a dédiées spécialement aux amoureux.

Un «coup de foudre»

Belinda et Christian Nodal se sont rencontrés pour la première fois en 2019 aux Radio Awards au Texas. C’était à une époque où Belinda emmenait la chanteuse danser en interprétant la chanson “Amor a primera vista” qu’elle enregistrait en duo avec Los Ángeles Azules.

À cette époque, l’artiste était toujours avec María Fernanda Guzmán, cependant, bien qu’il souligne que quelque chose de très normal lui a été fait lors d’un événement de ce type, il ne doute pas qu’il la trouve belle.

Les mois passent et je suis déjà célibataire, et à «La Voz» (Mexique) on se retrouve. Je l’ai trop aimé. Au point qu’ils m’ont donné des nerfs horribles (être à ses côtés). Ils m’ont même donné des tics: ma bouche et mes yeux tremblaient et je n’osais pas lui parler », a expliqué le chanteur après avoir partagé une partie de son histoire d’amour avec le magazine

Belinda et Christian ont été deux des personnalités les plus mentionnées au cours de cette année 2020 après que leur relation nuptiale est devenue connue et tous deux ont répété à plusieurs reprises qu’ils étaient très amoureux et ont utilisé les réseaux pour montrer leurs sentiments avec leurs adeptes au qu’ils deviennent témoins de certains de leurs moments ensemble.

Vos projets futurs

Bien que pour sa part, Nodal, n’ait pas révélé de détails sur la question de savoir s’il y aurait un mariage dans un proche avenir, le chanteur a laissé entendre qu’à un moment donné, s’il aimerait fonder une famille et avoir «cinq enfants».